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ДЛИННАЯ ОЧЕРЕДЬ И ПОТЕРЯННЫЕ ДЕНЬГИ ⟩ Клиент MJClub разочарован решением комитета по потребительским спорам

Кетлин Крузе
Клиент MJClub разочарован решением комитета по потребительским спорам
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Фото: Elu24 kollaaž/Facebook MJClub

«Я прочитал решение и разочарован», - признается клиент, который купил билет на концерт, но не смог туда попасть. Однако организатор мероприятия говорит, что планирует подать на клиента в суд за публичную клевету.

В сентябре прошлого года в таллиннском клубе MJClub состоялся концерт российского рэпера Моргенштерна. Днем позже мужчина по имени Тоомас заявил в Facebook, что пропустил концерт из-за многочасового ожидания в очереди. «Мы увидели, что нет смысла больше ждать. Стало ясно, что к тому моменту, как мы сможем попасть в зал - артист уже закончит выступление», – объяснил Тоомас, который решил покинуть очередь со своим партнером через 40 минут после запланированного времени начала.

Юри Метс, владелец компании MJproduction, организовавший мероприятие, признался редакции, что время начала концерта действительно было перенесено более чем на час вперед, но артист вышел на сцену только тогда, когда все желающие уже вошли в клуб. К сожалению, некоторые гости концерта ушли до начала мероприятия.

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