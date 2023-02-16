ДЛИННАЯ ОЧЕРЕДЬ И ПОТЕРЯННЫЕ ДЕНЬГИ ⟩ Клиент MJClub разочарован решением комитета по потребительским спорам

В сентябре прошлого года в таллиннском клубе MJClub состоялся концерт российского рэпера Моргенштерна. Днем позже мужчина по имени Тоомас заявил в Facebook, что пропустил концерт из-за многочасового ожидания в очереди. «Мы увидели, что нет смысла больше ждать. Стало ясно, что к тому моменту, как мы сможем попасть в зал - артист уже закончит выступление», – объяснил Тоомас, который решил покинуть очередь со своим партнером через 40 минут после запланированного времени начала.