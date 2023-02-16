Сегодняшнее утро началась с громких новостей — сын Владимира Вольфовича устроил дебош в ресторане, а после набросился на полицейского. Суд заключил Олега Эйдельштейна под стражу за хулиганство.
Сына Владимира Жириновского арестовали за избиение полицейского
14 февраля Олег Эйдельштейн отдыхал с друзьями в грузинском ресторане на Лубянке. Компания выпивала и веселилась. В какой-то момент к мужчинам подошел нетрезвый посетитель и сел рядом. Сыну политика это не понравилось: он стал кричать, ругаться матом и даже несколько раз ударил менеджера заведения.
Сотрудники вызвали правоохранителей, которые увезли Олега в отделение. Там звездный наследник окончательно вышел из себя и… избил полицейского. За это Тверской суд Москвы отправил Эйдельштейна под арест.
«Постановлением суда от 15.02.2023 года признан виновным Эйдельштейн Олег Владимирович, в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2, ст. 20.1 КОАП РФ, виновному назначено в виде административного ареста 15 суток. Защита — адвокат Чудаков И.С.», — сообщили «СтарХиту».