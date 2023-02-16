Сына Владимира Жириновского арестовали за избиение полицейского

14 февраля Олег Эйдельштейн отдыхал с друзьями в грузинском ресторане на Лубянке. Компания выпивала и веселилась. В какой-то момент к мужчинам подошел нетрезвый посетитель и сел рядом. Сыну политика это не понравилось: он стал кричать, ругаться матом и даже несколько раз ударил менеджера заведения.