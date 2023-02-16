Чт, 16.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Сына Владимира Жириновского арестовали за избиение полицейского

Limon.ee
Сына Владимира Жириновского арестовали за избиение полицейского
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Сын Владимира Жириновского - Олег Эйдельштейн
Сын Владимира Жириновского - Олег Эйдельштейн Фото: Sergei Savostyanov

Сегодняшнее утро началась с громких новостей — сын Владимира Вольфовича устроил дебош в ресторане, а после набросился на полицейского. Суд заключил Олега Эйдельштейна под стражу за хулиганство.

14 февраля Олег Эйдельштейн отдыхал с друзьями в грузинском ресторане на Лубянке. Компания выпивала и веселилась. В какой-то момент к мужчинам подошел нетрезвый посетитель и сел рядом. Сыну политика это не понравилось: он стал кричать, ругаться матом и даже несколько раз ударил менеджера заведения.

Сотрудники вызвали правоохранителей, которые увезли Олега в отделение. Там звездный наследник окончательно вышел из себя и… избил полицейского. За это Тверской суд Москвы отправил Эйдельштейна под арест.

«Постановлением суда от 15.02.2023 года признан виновным Эйдельштейн Олег Владимирович, в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2, ст. 20.1 КОАП РФ, виновному назначено в виде административного ареста 15 суток. Защита — адвокат Чудаков И.С.», — сообщили «СтарХиту».

Ключевые слова
Наверх