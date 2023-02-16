Отказ легких, отит и угроза ампутации левой кисти: состояние Романа Костомарова сегодня снова пугает

Больше месяца лучшие врачи страны делают все, чтобы вылечить Романа Костомарова, но пока состояние фигуриста не удается стабилизировать. Как стало известно, у олимпийского чемпиона нарастает поражение сосудистой ткани левого легкого, у которого работает только нижняя доля. Правое легкое и вовсе самостоятельно не функционирует.