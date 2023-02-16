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Отказ легких, отит и угроза ампутации левой кисти: состояние Романа Костомарова сегодня снова пугает

Limon.ee
Отказ легких, отит и угроза ампутации левой кисти: состояние Романа Костомарова сегодня снова пугает
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Татьяна Навка и Роман Костомаров.
Татьяна Навка и Роман Костомаров. Фото: Shutterstock

Еще вчера СМИ писали, что Роману Костомарову стало лучше, а сегодня снова грустные новости. Самочувствие спортсмена сильно ухудшилось: у него почти отказали легкие и возникли проблемы с ухом, сообщает Starhit.

Больше месяца лучшие врачи страны делают все, чтобы вылечить Романа Костомарова, но пока состояние фигуриста не удается стабилизировать. Как стало известно, у олимпийского чемпиона нарастает поражение сосудистой ткани левого легкого, у которого работает только нижняя доля. Правое легкое и вовсе самостоятельно не функционирует.

Также возник гидроторакс – жидкость в плевральной полости. Такое происходит, когда нарушается отток лимфы из легочной ткани.

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