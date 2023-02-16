Семья дизайнера из Латвии не одобряет ее отношения с голливудской звездой Ребел Уилсон

Уилсон рассказала о том времени, когда она обнародовала свои отношения, сказав, что ее семья очень поддерживала ее. С другой стороны, семья Рамоны не была так терпима, поэтому, ее возлюбленной было труднее рассказать об их отношениях.

«Она не публичная фигура, поэтому для Рамоны это гораздо сложнее. Печально видеть, что случилось с ее семьей... Я надеюсь, что люди изменят свое отношение», – сказала Уилсон в подкасте.

Ребел сделала каминг-аут в июне прошлого года, опубликовав в социальных сетях: «Я всегда думала, что ищу диснеевского принца... но, возможно, на самом деле мне нужна была диснеевская принцесса».

Блондинки вместе путешествуют, наслаждаются жизнью и регулярно публикуют информацию о своем совместном отдыхе в социальных сетях.

Ребел и Рамону познакомили общие друзья, и почти сразу между девушками вспыхнул роман.

Ребел Уилсон стала мамой в ноябре прошлого года. «Я с гордостью сообщаю о рождении моего первого ребенка, Ройс Лилиан, которая родилась на прошлой неделе с помощью суррогатной матери», – написала Ребел Уилсон.

Рамона Агрума живет в Лос-Анджелесе и является основателем бренда экологически чистой одежды Lemon Ve Limon. Известно, что она является послом бренда Bee Goddess Jewellery, а также состоит в волонтерской организации, которая поддерживает детские учреждения.