В Финляндии на парковке туристического центра найдены трупы двух женщин

Две женщины были найдены мертвыми на парковке туристического центра Tahko в области Северное Саво. Жительницы Кении, объявленные пропавшими без вести, почти неделю были мертвы, прежде чем их нашли. Местные жители озадачены скудностью информации от полиции о случившемся.