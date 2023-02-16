Две женщины были найдены мертвыми на парковке туристического центра Tahko в области Северное Саво. Жительницы Кении, объявленные пропавшими без вести, почти неделю были мертвы, прежде чем их нашли. Местные жители озадачены скудностью информации от полиции о случившемся.
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В Финляндии на парковке туристического центра найдены трупы двух женщин
В Финляндии на парковке туристического центра найдены трупы двух женщин
Полиция восточной Финляндии подтвердила Iltalehti факт смерти. Женщины были найдены мертвыми на парковке в прошлый четверг.