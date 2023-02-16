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В Финляндии на парковке туристического центра найдены трупы двух женщин

Limon.ee
В Финляндии на парковке туристического центра найдены трупы двух женщин
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Полиция Финляндии. Снимок иллюстративный.
Полиция Финляндии. Снимок иллюстративный. Фото: Harry Hykko/Shutterstock

Две женщины были найдены мертвыми на парковке туристического центра Tahko в области Северное Саво. Жительницы Кении, объявленные пропавшими без вести, почти неделю были мертвы, прежде чем их нашли. Местные жители озадачены скудностью информации от полиции о случившемся. 

Полиция восточной Финляндии подтвердила Iltalehti факт смерти. Женщины были найдены мертвыми на парковке в прошлый четверг.

По данным издания Savon Sanomat, об исчезновении женщин было заявлено в полицию в начале февраля. Однако полиция не сообщила общественности ни об исчезновении, ни о поисках.

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