Решаем рабочие вопросы: что делать, если начальник не отпускает в отпуск и задерживает зарплату?

Алексей написал нам несколько дней назад. В письме читатель рассказал, что на предприятии, где он работает уже около четырех лет, никому не выплатили зарплату в срок.

«В указанный в договоре день зарплата на счет не поступила. Прошла уже почти неделя, а перевода так и нет. Говорили, якобы заказчик не перевел фирме деньги за заказ, и как только фирма их получит, сразу переведет всем сотрудникам зарплату. Говорилось о начале недели, но денег до сих пор нет»,

– рассказал он в беседе с репортером в среду вечером.

Мы обратились за комментарием в Инспекцию труда.

Специалист по коммуникациям отдела превенции Инспекции труда Каролин Лийз Тамм говорит, что задержка выплаты заработной платы – это ситуация, когда работодатель не выплатил работнику заработную плату в оговоренный день. День выплаты заработной платы должен быть объявлен работнику в письменной форме и включен в трудовой договор. Соглашение о зарплате должно быть четким и однозначным, то есть день зарплаты должен быть указан числом (например, 5-е число каждого месяца) или другим способом (например, первый рабочий день каждого месяца).