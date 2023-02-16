В редакцию Limon.ee обратился Алексей (имя изменено, известно редакции), которому уже не в первый раз задерживают зарплату. «Кормят завтраками, четко ничего не говорят. У многих работников жилищные кредиты. Что делать в такой ситуации?» – спрашивает он.
Решаем рабочие вопросы: что делать, если начальник не отпускает в отпуск и задерживает зарплату?
Алексей написал нам несколько дней назад. В письме читатель рассказал, что на предприятии, где он работает уже около четырех лет, никому не выплатили зарплату в срок.
«В указанный в договоре день зарплата на счет не поступила. Прошла уже почти неделя, а перевода так и нет. Говорили, якобы заказчик не перевел фирме деньги за заказ, и как только фирма их получит, сразу переведет всем сотрудникам зарплату. Говорилось о начале недели, но денег до сих пор нет»,
– рассказал он в беседе с репортером в среду вечером.
Мы обратились за комментарием в Инспекцию труда.
Специалист по коммуникациям отдела превенции Инспекции труда Каролин Лийз Тамм говорит, что задержка выплаты заработной платы – это ситуация, когда работодатель не выплатил работнику заработную плату в оговоренный день. День выплаты заработной платы должен быть объявлен работнику в письменной форме и включен в трудовой договор. Соглашение о зарплате должно быть четким и однозначным, то есть день зарплаты должен быть указан числом (например, 5-е число каждого месяца) или другим способом (например, первый рабочий день каждого месяца).
«Если работник не получает заработную плату в день, указанный в трудовом договоре, в первую очередь стоит обратиться с претензией к работодателю, желательно в воспроизводимой письменной форме (например, по электронной почте) и дать разумный срок для выполнения требований, например, несколько рабочих дней. Также важно добавить, что в случае неудовлетворения претензии работник в праве обратиться с претензией в орган по трудовым спорам (суд или комиссию по трудовым спорам), а также предъявить требование в выплате пени. В случае невыплаты работодателем заработной платы в установленный срок соответствующие требования могут быть направлены в орган по трудовым спорам», – говорит Тамм.
Работник имеет право требовать пени за задержку выплаты заработной платы. С 1 января 2023 года применимая ставка за задержку платежа составляет 10,5% годовых (то есть 0,029% в день). Стороны также могут договориться о выплате большего процента пени, но только в том случае, если работодатель задерживает выполнение финансового обязательства. Калькулятор задержанной выплаты поможет рассчитать сумму пени.
«В случае, если работодатель, несмотря на обращения (и/или предупреждения) работника, не выполняет свои обязательства в существенном объеме и продолжает нарушать договор, у работника могут возникнуть основания для прекращения трудовых отношений в чрезвычайном порядке. В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 91 Закона о трудовом договоре работник может расторгнуть трудовой договор в чрезвычайном порядке в связи с существенным нарушением обязательств работодателя, прежде всего, если работодатель существенно задержал выплату заработной платы», – поясняет Тамм.
Если работник считает, что нарушение со стороны работодателя является существенным и поэтому продолжение трудовых отношений невозможно, и работник желает расторгнуть трудовой договор в экстренном порядке, он должен подать работодателю письменное уведомление о расторжении в воспроизводимой форме, например, по электронной почте, письмом или SMS. Устная форма недействительна. В заявлении должно быть обосновано прекращение трудовых отношений, то есть пояснено, в чем заключается нарушение обязательств со стороны работодателя и почему продолжение трудовых отношений невозможно.
В случае расторжения трудового договора в чрезвычайном порядке в связи с существенным нарушением обязательств работодателя, он обязан выплатить работнику в качестве компенсации в дополнение к окончательному расчету среднюю заработную плату за три месяца. Суд или комиссия по трудовым спорам могут изменить размер компенсации с учетом обстоятельств расторжения трудового договора и интересов обеих сторон.
Подробнее о подаче заявления в комиссию по трудовым спорам можно прочитать на сайте Инспекции труда. Форма заявления и пояснения по ее заполнению также размещены на сайте в разделе «Трудовые споры».
Тамм поясняет ход подачи заявления: «В заявлении, подаваемом в комиссию по трудовым спорам, должны быть указаны ход вычислений, требуемая сумма (брутто), временной промежуток, за который предъявляется требование, и общая сумма требования. К заявлению должны быть приложены все подтверждающие претензию документы (документы, подтверждающие трудовые отношения, переписка с работодателем, выписка со счета и так далее), а также претензия должна быть обоснована».
Пожелания по отпуску
Также к нам обратился Иван (имя изменено, известно редакции), который отработал более полугода на нынешнем рабочем месте. Он спрашивает, может ли он воспользоваться частью своего основного отпуска в ближайшее время.
Каролин Лийз Тамм, специалист по коммуникациям отдела превенции Инспекции труда, говорит, что работник не может претендовать на отпуск сразу после выхода на работу. В год выхода на работу право на получение отпуска возникает после шести месяцев работы. Однако это не запрещает сторонам прийти к соглашению или работодателю принять одностороннее решение об использовании отпуска раньше, а также договориться об использовании более длительного отпуска, чем человек успел заработать.
Работодатель может устанавливать время использования отпуска работниками каждый год в течение первого квартала (до конца марта) при составлении графика отпусков. Создание графика позволяет работодателю лучше спланировать работу, установить необходимость замены и избежать ситуации, когда все сотрудники находятся в отпуске одновременно, например, в летние месяцы.
«При составлении графика отпусков работодатель не обязан удовлетворять пожелания всех сотрудников и предоставлять отпуска именно тогда, когда этого хочет сотрудник», – отмечает Тамм.
В первую очередь работодатель обязан предоставить отпуск в желаемое работником время:
- женщинам непосредственно до и после материнского отпуска или непосредственно после родительского отпуска;
- мужчинам непосредственно после родительского отпуска или во время материнского отпуска женщины;
- родителю, который воспитывает ребенка в возрасте до 7 лет;
- родителю, который воспитывает ребенка в возрасте 7-10 лет, на время школьных каникул ребенка;
- несовершеннолетнему работнику.
Далее, по возможности, с работодатель учитывает пожелания остальных сотрудников, но только в том случае, если это соответствует интересам компании.