В ноябре 40-летняя певица записала ремейк хита «Не оставляй меня, любимый», который исполняла в составе группы «ВИА Гра» совместно с Надеждой Грановской и Верой Брежневой. А теперь выпустила и клип. И это несмотря на то, что обновленная песня вызвала у поклонников герлсбэнда массу вопросов: мол, покусилась на святое, и вообще – откуда у нее права на бессмертный хит?
Анна Седокова честно рассказала об отношениях с коллегами по группе «ВИА Гра»: «Как будто меня не существовало»
Критику Анна не стала принимать близко к сердцу: для нее эта песня имеет сакральное значение, пишет Супер. Клип, к слову, не жжет мосты к группе «ВИА Гра», а лишь продолжает историю трех девушек. Седокова призналась, что пытается выразить то, что чувствует сейчас, в танце. К счастью для тех, кто не любит считывать намеки и тайные месседжи, в честь премьеры видео певица решилась пооткровенничать о группе «ВИА Гра» в своем личном блоге в Instagram.
Первым делом поклонники поинтересовались, общается ли Анна с бывшими коллегами. «Я ушла из группы, и больше мне никто не писал, не звонил, – рассказала певица. – Как будто меня не существовало никогда». Правда, затем все же вспомнила, что однажды с ней связывалась Надежда Грановская, к тому же судьба свела ее с коллегами на шоу «Хочу к Меладзе», но после они не общались. При этом Анна не стала скрывать, что всех напарниц безумно любила. «Они были моя семья. Мои сестры, мои лучшие друзья и семья», – растрогалась артистка.
О причинах расставания с коллективом речь тоже зашла. Но некоторым скелетам суждено остаться в шкафу. Анна лишь объяснила, что у нее была веская причина. «Я в целом не вижу смысла жалеть о том, что нельзя изменить. У меня есть дочь. Я мама, и это важнее всех карьер в мире», – отметила знаменитость. Вероятно, речь идет о младшей дочери Монике. Известно, что она живет с отцом в США, а Анна не раз судилась с бывшим мужем за возможность видеться с девочкой на своих условиях. Совсем недавно певица впервые за долгое время опубликовала фото с Моникой в личном блоге.