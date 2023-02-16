Анна Седокова честно рассказала об отношениях с коллегами по группе «ВИА Гра»: «Как будто меня не существовало»

Критику Анна не стала принимать близко к сердцу: для нее эта песня имеет сакральное значение, пишет Супер. Клип, к слову, не жжет мосты к группе «ВИА Гра», а лишь продолжает историю трех девушек. Седокова призналась, что пытается выразить то, что чувствует сейчас, в танце. К счастью для тех, кто не любит считывать намеки и тайные месседжи, в честь премьеры видео певица решилась пооткровенничать о группе «ВИА Гра» в своем личном блоге в Instagram.

Первым делом поклонники поинтересовались, общается ли Анна с бывшими коллегами. «Я ушла из группы, и больше мне никто не писал, не звонил, – рассказала певица. – Как будто меня не существовало никогда». Правда, затем все же вспомнила, что однажды с ней связывалась Надежда Грановская, к тому же судьба свела ее с коллегами на шоу «Хочу к Меладзе», но после они не общались. При этом Анна не стала скрывать, что всех напарниц безумно любила. «Они были моя семья. Мои сестры, мои лучшие друзья и семья», – растрогалась артистка.