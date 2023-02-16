Полицейский домогался до коллеги во время смены: но суд не стал отправлять его в тюрьму

И уже в январе 2018 года в столице Финляндии - Хельсинки - началась их совместная смена, передает Iltalehti.

Женщина, будучи начальником патруля, посоветовала коллеге сесть на переднее пассажирское сиденье и научиться пользоваться компьютером. Но полицейский захотел сам сесть за руль.

По словам обеих сторон, поначалу атмосфера в машине была непринужденной. Полицейский рассказал о принадлежащей ему земле и предложил руководителю патруля вместе съездить туда и посмотреть. Начальник этой смены сразу поняла, что ее коллега пытается таким образом втянуть ее в сексуальные отношения.

Но вдруг машину пришлось остановить из-за непредвиденной ситуации на дороге. Сотрудница полиции, исполнявшая обязанности начальника патруля, вводила в компьютер новое задание, когда коллега неожиданно положил руку ей на ногу.

«Не трогайте меня!» - громко сказала сотрудница полиции, но когда ее коллега не остановился, она оттолкнула его руку от своей ноги.

По словам потерпевшей, мужчина наклонился к окну патрульной машины и что-то проглотил. Он обиделся и молчал. По словам потерпевшей, после этого ее коллега грубо обращался с ней до конца смены.