Полицейский, которому в декабре 2017 года было за 60, отправил электронное письмо своей знакомой коллеге, работавшей начальником патрульной службы, с просьбой поставить несколько совместных смен, ведь ему нужна была помощь в освоении компьютера.
Полицейский домогался до коллеги во время смены: но суд не стал отправлять его в тюрьму
И уже в январе 2018 года в столице Финляндии - Хельсинки - началась их совместная смена, передает Iltalehti.
Женщина, будучи начальником патруля, посоветовала коллеге сесть на переднее пассажирское сиденье и научиться пользоваться компьютером. Но полицейский захотел сам сесть за руль.
По словам обеих сторон, поначалу атмосфера в машине была непринужденной. Полицейский рассказал о принадлежащей ему земле и предложил руководителю патруля вместе съездить туда и посмотреть. Начальник этой смены сразу поняла, что ее коллега пытается таким образом втянуть ее в сексуальные отношения.
Но вдруг машину пришлось остановить из-за непредвиденной ситуации на дороге. Сотрудница полиции, исполнявшая обязанности начальника патруля, вводила в компьютер новое задание, когда коллега неожиданно положил руку ей на ногу.
«Не трогайте меня!» - громко сказала сотрудница полиции, но когда ее коллега не остановился, она оттолкнула его руку от своей ноги.
По словам потерпевшей, мужчина наклонился к окну патрульной машины и что-то проглотил. Он обиделся и молчал. По словам потерпевшей, после этого ее коллега грубо обращался с ней до конца смены.
Вернувшись на работу, она сразу же рассказала о произошедшем своему начальнику. Женщина, много лет проработавшая в полиции, заявила в суде, что никогда раньше не испытывала страха из-за поведения коллеги, хотя, по ее словам, это был не первый подобный случай с участием одного и того же человека.
Она сказала, что несколько лет назад он схватил ее за грудь, а позже получил предупреждение за домогательства к другой коллеге, которое позже было отменено решением административного суда.
Полицейский, признанный виновным в домогательствах, отрицал свою вину. Он сказал, что пытался хлопнуть начальницу патруля по плечу, когда та разозлилась. Однако он не смог вспомнить, при каких обстоятельствах пытался дотронуться до потерпевшей. Полицейский, которому на момент совершения преступления было уже за 60, вскоре после случившегося вышел на пенсию.
Суд счел рассказ потерпевшей более достоверным и подробным, чем показания мужчины-полицейского. Доказательства сотрудницы полиции были основаны на медицинских заключениях, медицинских записях и показаниях других свидетелей, например, начальства сотрудницы.
В настоящее время суд Хельсинки приговорил уже бывшего 68-летнего полицейского к штрафу в размере месячной заработной платы за сексуальное домогательство и неправомерное поведение, что составляет 2010 евро с учетом дохода мужчины. Окружной суд Хельсинки принял решение оставить приговор в силе.