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НЕ РОМАНТИЧНО ⟩ «Похоже, это было спланировано!» В День святого Валентина МуПо сделала «подарок» уличному музыканту

Кетлин Крузе
«Похоже, это было спланировано!» В День святого Валентина МуПо сделала «подарок» уличному музыканту
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Фото: Erakogu/Ivar Karm

«Куда делось право приходить и петь на улицах?!» – не может понять таллиннский музыкант Ивар. МуПо возбудила против него дело о правонарушении в День святого Валентина. Согласитесь, это совсем не романтично! 

«В качестве подарка на День святого Валентина наши стражи порядка выписали мне штраф в 400 евро за то, что я играл музыку на улице», – пишет в Facebook таллиннский уличный музыкант Ивар Карм.

Это уже не первый штраф, полученный Иваром за отсутствие разрешения на выступление.

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