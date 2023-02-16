Будет как орех: фитнес-тренер перечислил лучшие упражнения для ягодиц

Итак, нужно лечь на пол на спину, а затем, сжимая ягодицы, оторвать таз от пола и полностью разогнуться в тазобедренном суставе. После этого нужно медленно и без резких движений опуститься обратно и повторить еще несколько раз, сообщает портал Boxrox.com.