ВИДЕО ⟩ «Выключи камеру, мамуля, и все получится»: Алла Пугачева показала, как развлекается с детьми в Израиле

Максим Галкин опубликовал видео, где Гарри и Лиза соревнуются в популярном челлендже с бутылками. Его условия требуют, чтобы бутылки были подброшены в воздух и приземлились на донышко.

Брат с сестрой пытались подкинуть две бутылки с водой так, как требуют условия соревнования. Первой решилась Елизавета. После нескольких неудачных попыток, она уступила место брату. Пугачева отметила, что даже у самых ловких циркачей не все сразу получалось.

В ответ на это сын Аллы Пугачевой рекомендовал ей убрать в сторону телефон. Тогда, уверяет Гарри, все получится. И правда – сын Пугачевой и Максима Галкина поразил абсолютно всех и с первого раза подкинул бутылки так, что они одновременно приземлились на донышко.

Тогда мальчик стал прыгать на кровати от счастья, громко заметив, что теперь сестра и мать должны ему 100 долларов. Подписчики заметили, что семья за границей уже хорошо освоилась: Гарри и Лиза начали учить иврит в местной школе.