Несмотря на злобное шипение своих соотечественников, легендарная певица Алла Пугачева, весело проводит время в Израиле со своей семьей.
ВИДЕО ⟩ «Выключи камеру, мамуля, и все получится»: Алла Пугачева показала, как развлекается с детьми в Израиле
Максим Галкин опубликовал видео, где Гарри и Лиза соревнуются в популярном челлендже с бутылками. Его условия требуют, чтобы бутылки были подброшены в воздух и приземлились на донышко.
Брат с сестрой пытались подкинуть две бутылки с водой так, как требуют условия соревнования. Первой решилась Елизавета. После нескольких неудачных попыток, она уступила место брату. Пугачева отметила, что даже у самых ловких циркачей не все сразу получалось.
В ответ на это сын Аллы Пугачевой рекомендовал ей убрать в сторону телефон. Тогда, уверяет Гарри, все получится. И правда – сын Пугачевой и Максима Галкина поразил абсолютно всех и с первого раза подкинул бутылки так, что они одновременно приземлились на донышко.
Тогда мальчик стал прыгать на кровати от счастья, громко заметив, что теперь сестра и мать должны ему 100 долларов. Подписчики заметили, что семья за границей уже хорошо освоилась: Гарри и Лиза начали учить иврит в местной школе.
Звездные друзья семьи умилились публикацией. «Они счастливые и любимые! Впереди много побед. Веры, надежды, любви», – написала Марина Зудина. «Браво, Гарри! Лизонька, у тебя может получиться жонгляж. Две мандаринки в руки – и вперед! Очень прикольное занятие, особенно в перерыве между уроками. Цирковая переменка», — посоветовала девочке Елена Воробей. Также под публикацией отметилась Светлана Лобода.