СМОТРИ ⟩ «Я выгляжу горячо»: модель плюс-сайз Эшли Грэм снялась без белья в корсете в форме сердца

Грэм опустила корсет с одной груди и наклонилась перед камерой. На одном из снимков видно, что модель позировала без трусов.

«Розы красные, фиалки синие, на этих фото я выгляжу горячо, а что еще нового», – написала она.

Эшли Грэм снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.