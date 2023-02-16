35-летняя plus size модель Эшли Грэм 16 февраля опубликовала в Instagram подборку снимков, для которых позировала в розовом корсете, пишет Гордон.
СМОТРИ ⟩ «Я выгляжу горячо»: модель плюс-сайз Эшли Грэм снялась без белья в корсете в форме сердца
«Я выгляжу горячо»: модель плюс-сайз Эшли Грэм снялась без белья в корсете в форме сердца
Грэм опустила корсет с одной груди и наклонилась перед камерой. На одном из снимков видно, что модель позировала без трусов.
«Розы красные, фиалки синие, на этих фото я выгляжу горячо, а что еще нового», – написала она.
Эшли Грэм снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.
В 2010 году она вышла замуж за американского оператора Джастина Ирвина. В январе 2020 года у пары родился первенец. В январе 2022 года Грэм родила двойню.
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