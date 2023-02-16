Как раньше уже не будет: Глоба назвал два Знака, жизнь которых перевернется в марте

Март будет месяцем достаточно стабильным и не богатым на потрясения, однако круто повернется все же жизнь у двух знаков Зодиака.

Близнецы

«Кидать» из стороны в сторону практически весь месяц будет Близнецов. Представители этого знака Зодиака скорее всего за четыре недели испытают самый полный спектр эмоций от ликования до полного отчаяния. Астролог рекомендует не опускать руки и стоять на своем до конца, при этом, концентрируя внимание на всех мелочах. Если из этого водоворота событий вы выйдете победителем, то в таком статусе пройдете и весь год.

Рыбы