По мнению известного астролога, жизнь двух представителей зодиакального круга круто повернется.
Как раньше уже не будет: Глоба назвал два Знака, жизнь которых перевернется в марте
Март будет месяцем достаточно стабильным и не богатым на потрясения, однако круто повернется все же жизнь у двух знаков Зодиака.
Близнецы
«Кидать» из стороны в сторону практически весь месяц будет Близнецов. Представители этого знака Зодиака скорее всего за четыре недели испытают самый полный спектр эмоций от ликования до полного отчаяния. Астролог рекомендует не опускать руки и стоять на своем до конца, при этом, концентрируя внимание на всех мелочах. Если из этого водоворота событий вы выйдете победителем, то в таком статусе пройдете и весь год.
Рыбы
Лицом удача в марте 2023 повернется к Рыбам. Перед представителями Знака откроются ворота к невероятным возможностям – просто бери и используй. Отличная возможность изменить в жизни то, что давно уже хотели. Однако Глоба рекомендует в буре информации и событий не забывать о самом главном – родных и близких людях. Стройте карьеру, бизнес, зарабатывайте деньги, но хотя бы раз в неделю обязательно уделите время жене или отправьтесь к родителям.