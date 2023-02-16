Неделя моды в Нью-Йорке уже традиционно продемонстрировала пикантный арт-перформанс Black Tape Project. Художник одел обнаженных моделей в черные и блестящие изоленты, пишет Rus.TVNet.
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ВИДЕО ⟩ Обнаженные модели вышли в нарядах из изоленты
Неделя моды в Нью-Йорке
Обнаженные модели вышли в нарядах из изоленты
Практически весь наряд моделей создавался прямо на месте – перед гостями мероприятия.
«Меня зовут Джоэл Альварез, и я создатель Black Tape Project. Я единственный в мире эксперт по ленте для тела, основатель и первооткрыватель Body Tape Art», - рассказывает о себе автор идеи на своем сайте.