Чт, 16.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Предупреждение!

Изображения могут быть шокирующими. Хотите продолжить просмотр?
Да Нет

ВИДЕО ⟩ Обнаженные модели вышли в нарядах из изоленты

Неделя моды в Нью-Йорке
Limon.ee
Обнаженные модели вышли в нарядах из изоленты
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Фото: Ekrānšāviņi no video

Неделя моды в Нью-Йорке уже традиционно продемонстрировала пикантный арт-перформанс Black Tape Project. Художник одел обнаженных моделей в черные и блестящие изоленты, пишет Rus.TVNet.

Практически весь наряд моделей создавался прямо на месте – перед гостями мероприятия. 

«Меня зовут Джоэл Альварез, и я создатель Black Tape Project. Я единственный в мире эксперт по ленте для тела, основатель и первооткрыватель Body Tape Art», - рассказывает о себе автор идеи на своем сайте.  

Ключевые слова
Наверх