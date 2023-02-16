Странная предвыборная кампания «Зеленых» вводит в замешательство: эта девушка играла ребенка или глупую блондинку?

Во вторник в аккаунте Rastaperekond в TikTok с более чем 37 000 подписчиков появилось новое видео. В скетче TikTok-блогер, переехавшая из города в деревню, встречает на Каарсильд в Тарту лидера эстонской партии «Зеленых» Йоханну Марию Тыугу, которой затем начинает задавать вопросы об окружающей среде в необычайной детской форме.