В первом эпизоде нового сезона передачи «Kodud rahaks» Мадис из Сааремаа начал ремонт в своей квартире, а ведущая Кейли Сюкияйнен и дизайнер интерьеров Мерлин Мийдо пришли ему на помощь с дельными советами.
ФОТО ДО И ПОСЛЕ ⟩ Житель Эстонии преобразил квартиру за тысячу евро: простые, но интересные решения
Сам Мадис живет на острове Сааремаа, но у него есть квартира в Пеэтри, которую он хочет сдавать. Самым выдающимся достижением Мадиса в дизайне интерьера до сих пор была разделочная доска, которую практичный владелец квартиры положил на картонную коробку и назвал диванным столиком.
Очевидно, Мадис нуждался в помощи профессионалов, чтобы привести квартиру в порядок прежде, чем предложить ее арендаторам. Квартира находится в доме, который был построен во время строительного бума нулевых годов. Стены в квартире были неровно покрыты темной краской, что с первого взгляда ошеломило Кейли, Мерлин и эксперта по недвижимости Юлию Ферман. Оттенок тоже не пришелся по вкусу экспертам.
Мадис с энтузиазмом отнесся к амбициозным идеям дизайнера интерьеров Мерлин Мийдо, но даже самые простые работы заняли больше времени, чем планировалось изначально. Старая краска на стене никак не хотела уступать место новому оттенку, а замена разделочной доски на новый диванный столик оказалась сложной задачей даже для человека, который не боится держать в руках инструменты.
Квартира преобразилась на глазах телезрителей, а самое главное, что в дизайне были умело использованы вещи, которые раньше ее хозяин даже не замечал.
Посмотрите в галерее, как выглядела квартира до и как она выглядит после небольшого косметического ремонта:
В программе «Kodud rahaks» ведущая Кейли Сюкияйнен и дизайнер интерьеров Мерлин Мийдо приходят на помощь владельцам квартир, которые хотят достойно сдать в аренду свою недвижимость. Поиск самых изобретательных и экономически эффективных приемов – ключ к превращению устаревших квартир в уютные гнездышки.
В новом сезоне телепередачи десять владельцев квартир со всех уголков Эстонии получат шанс преобразить свою недвижимость. Будет дано две недели и бюджет в 1000 евро, чтобы превратить невзрачную квартиру в место, которое арендатор с первого взгляда захочет назвать домом. Результаты работы владельца квартиры и ведущих оценивает эксперт по недвижимости, который хорошо знает местный рынок. Только после этого владелец может со спокойным сердцем разместить объявление о сдаче квартиры в аренду, не стесняясь просить у арендатора справедливую цену и использовать доходы для осуществления своей мечты.
Смотрите программу «Kodud rahaks» по средам в 20:00 на Kanal 2.