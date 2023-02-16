ФОТО ДО И ПОСЛЕ ⟩ Житель Эстонии преобразил квартиру за тысячу евро: простые, но интересные решения

Сам Мадис живет на острове Сааремаа, но у него есть квартира в Пеэтри, которую он хочет сдавать. Самым выдающимся достижением Мадиса в дизайне интерьера до сих пор была разделочная доска, которую практичный владелец квартиры положил на картонную коробку и назвал диванным столиком.

Очевидно, Мадис нуждался в помощи профессионалов, чтобы привести квартиру в порядок прежде, чем предложить ее арендаторам. Квартира находится в доме, который был построен во время строительного бума нулевых годов. Стены в квартире были неровно покрыты темной краской, что с первого взгляда ошеломило Кейли, Мерлин и эксперта по недвижимости Юлию Ферман. Оттенок тоже не пришелся по вкусу экспертам.

Владелиц квартиры Мадис, ведущая Кейли Сюкияйнен, дизайнер интерьеров Мерлин Мийдо и эксперт по недвижимости Юлия Ферман. Фото: «Kodud rahaks» / Kanal 2

Мадис с энтузиазмом отнесся к амбициозным идеям дизайнера интерьеров Мерлин Мийдо, но даже самые простые работы заняли больше времени, чем планировалось изначально. Старая краска на стене никак не хотела уступать место новому оттенку, а замена разделочной доски на новый диванный столик оказалась сложной задачей даже для человека, который не боится держать в руках инструменты.

Квартира преобразилась на глазах телезрителей, а самое главное, что в дизайне были умело использованы вещи, которые раньше ее хозяин даже не замечал.

Посмотрите в галерее, как выглядела квартира до и как она выглядит после небольшого косметического ремонта:

В программе «Kodud rahaks» ведущая Кейли Сюкияйнен и дизайнер интерьеров Мерлин Мийдо приходят на помощь владельцам квартир, которые хотят достойно сдать в аренду свою недвижимость. Поиск самых изобретательных и экономически эффективных приемов – ключ к превращению устаревших квартир в уютные гнездышки.

В новом сезоне телепередачи десять владельцев квартир со всех уголков Эстонии получат шанс преобразить свою недвижимость. Будет дано две недели и бюджет в 1000 евро, чтобы превратить невзрачную квартиру в место, которое арендатор с первого взгляда захочет назвать домом. Результаты работы владельца квартиры и ведущих оценивает эксперт по недвижимости, который хорошо знает местный рынок. Только после этого владелец может со спокойным сердцем разместить объявление о сдаче квартиры в аренду, не стесняясь просить у арендатора справедливую цену и использовать доходы для осуществления своей мечты.