Известная в России польская актриса Барбара Брыльска заявила, что в России невозможно жить.
«Там невозможно жить»: Барбара Брыльска сделала заявление о России
[Барбара Брыльска]
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По словам актрисы, ей страшно выходить из самолета в Омске или Новосибирске, пишет StarHit.
По словам 81-летней звезды «Иронии судьбы», когда она прилетала на гастроли в Россиию, ей было страшно выходить из самолета в Новосибирске или Омске.
«Там невозможно жить», – заявила актриса.
Брыльска считает, что россияне страдают, и им нужна помощь. Кроме того, она отреагировала на предложение активистов из России, которые захотели запретить ей въезжать в нашу страну после скандальных заявлений в поддержку коллеги по фильму Рязанова, актрисы Лии Ахеджаковой, уволенной из театра «Современник».
По мнению Брыльски, «никто не может запретить» ей приезжать в Россию, так как сама она не собирается приезжать, пока не поймет, что «находится в спокойной стране».