«Там невозможно жить»: Барбара Брыльска сделала заявление о России

[Барбара Брыльска]

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По словам актрисы, ей страшно выходить из самолета в Омске или Новосибирске, пишет StarHit.

По словам 81-летней звезды «Иронии судьбы», когда она прилетала на гастроли в Россиию, ей было страшно выходить из самолета в Новосибирске или Омске.

«Там невозможно жить», – заявила актриса.

Брыльска считает, что россияне страдают, и им нужна помощь. Кроме того, она отреагировала на предложение активистов из России, которые захотели запретить ей въезжать в нашу страну после скандальных заявлений в поддержку коллеги по фильму Рязанова, актрисы Лии Ахеджаковой, уволенной из театра «Современник».