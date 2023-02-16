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«Там невозможно жить»: Барбара Брыльска сделала заявление о России

Limon.ee
«Там невозможно жить»: Барбара Брыльска сделала заявление о России
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Барбара Брыльска
Барбара Брыльска Фото: SCANPIX

Известная в России польская актриса Барбара Брыльска заявила, что в России невозможно жить.

[Барбара Брыльска]

ФОТО:

По словам актрисы, ей страшно выходить из самолета в Омске или Новосибирске, пишет StarHit.

По словам 81-летней звезды «Иронии судьбы», когда она прилетала на гастроли в Россиию, ей было страшно выходить из самолета в Новосибирске или Омске.

«Там невозможно жить», – заявила актриса.

Брыльска считает, что россияне страдают, и им нужна помощь. Кроме того, она отреагировала на предложение активистов из России, которые захотели запретить ей въезжать в нашу страну после скандальных заявлений в поддержку коллеги по фильму Рязанова, актрисы Лии Ахеджаковой, уволенной из театра «Современник».

По мнению Брыльски, «никто не может запретить» ей приезжать в Россию, так как сама она не собирается приезжать, пока не поймет, что «находится в спокойной стране».

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