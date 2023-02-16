В США, в окружении своей семьи умерла американская Ракель Уэлч. Актрисе было 82 года.
Умерла «самая желанная женщина 1970-х» Ракель Уэлч
Умерла «самая желанная женщина 1970-х» Ракель Уэлч
Как сообщает портал TMZ, на момент смерти секс-символу 70-х было 82 года. Родственники сообщили, что актриса недавно перенесла болезнь, которая и привела к смерти.
Об Уэлч известно, что она прославилась ролями в лентах «Миллион лет до нашей эры» (1966), «Ослепленный желаниями», «Сто винтовок».Актриса получила «Золотой глобус» за роль Констанции в ленте «Три мушкетера: подвески королевы» (1974).
Уэлч вошла в Топ-100 самых сексуальных звезд Empire в 1995 году. Также была на третьем месте рейтинга Playboy по 100 кино-секс-символов 20-го века. Второе место Уэлч заняла в рейтинге Men’s Health о самых сексуальных женщинах всех времен. В СМИ ее окрестили «самой желанной женщиной 1970-х».
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