Умерла «самая желанная женщина 1970-х» Ракель Уэлч

Как сообщает портал TMZ, на момент смерти секс-символу 70-х было 82 года. Родственники сообщили, что актриса недавно перенесла болезнь, которая и привела к смерти.

Об Уэлч известно, что она прославилась ролями в лентах «Миллион лет до нашей эры» (1966), «Ослепленный желаниями», «Сто винтовок».Актриса получила «Золотой глобус» за роль Констанции в ленте «Три мушкетера: подвески королевы» (1974).

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