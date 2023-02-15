Зал на 2000 посадочных мест: Джон Малкович и Ингеборга Дапкунайте едут в Таллинн

Спектакль поставлен режиссером Тимофеем Кулябиным по пьесе французского драматурга Бернара-Мари Кольтеса. Его премьера состоялась в мае прошлого года в Латвии.

Тимофей Кулябин – режиссер, которого знает европейский театральный зритель по гастролям новосибирского театра «Красный факел». Наверное, самый большой резонанс вызвала его работа в театре оперы в Новосибирске: премьера «Тангейзера» состоялась 20 декабря 2014 года, и весной 2015 года в Новосибирске состоялся суд по иску оскорбленных верующих. Спектакль был снят, руководство оперного театра сменилось, и многое изменилось после тех событий.

В 2022 году Кулябин уволился из театра «Красный Факел» в знак протеста против вторжения России в Украину и уехал из России. После этого в Большом театре отменили показы его спектакля «Дон Паскуале». В конце 2022 года спектакли Кулябина были сняты с репертуара в «Красном Факеле», а затем с поста директора театра был уволен отец Кулябина – Александр Кулябин.

Тимофей Кулябин нашел собственный способ работы с видео на сцене: живая видеотрансляция становится неотъемлемой частью драматургического сюжета спектакля, режиссер выстраивает параллельный мир героев, мир их мыслей, снов, видений.