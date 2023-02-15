Зал на 2000 посадочных мест: Джон Малкович и Ингеборга Дапкунайте едут в Таллинн

Всемирно известный американский актер Джон Малкович и литовская актриса Ингеборга Дапкунайте весной планируют выступить в совместном спектакле в Таллине. Главные роли в спектакле «В одиночестве хлопковых полей» исполнят Джон Малкович и Ингеборга Дапкунайте. Спектакль будет показан 21 и 22 апреля этого года в концертном зале «Aleхela», сообщает портал balticevents.info.
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Спектакль поставлен режиссером Тимофеем Кулябиным по пьесе французского драматурга Бернара-Мари Кольтеса. Его премьера состоялась в мае прошлого года в Латвии.
Тимофей Кулябин – режиссер, которого знает европейский театральный зритель по гастролям новосибирского театра «Красный факел». Наверное, самый большой резонанс вызвала его работа в театре оперы в Новосибирске: премьера «Тангейзера» состоялась 20 декабря 2014 года, и весной 2015 года в Новосибирске состоялся суд по иску оскорбленных верующих. Спектакль был снят, руководство оперного театра сменилось, и многое изменилось после тех событий.
В 2022 году Кулябин уволился из театра «Красный Факел» в знак протеста против вторжения России в Украину и уехал из России. После этого в Большом театре отменили показы его спектакля «Дон Паскуале». В конце 2022 года спектакли Кулябина были сняты с репертуара в «Красном Факеле», а затем с поста директора театра был уволен отец Кулябина – Александр Кулябин.
Тимофей Кулябин нашел собственный способ работы с видео на сцене: живая видеотрансляция становится неотъемлемой частью драматургического сюжета спектакля, режиссер выстраивает параллельный мир героев, мир их мыслей, снов, видений.
Кулябин выбрал для новой работы пьесу Бернара-Мари Кольтеса, французского драматурга, чьи тексты вдохновляли режиссеров Патриса Шеро, Кшиштофа Варликовского, Петера Штайна и многих других, в самых разных странах мира. Все произведения Кольтеса – это поэтический театр, не повествовательный, а скорее драма размышлений героев, их диалогов друг с другой и с самим собой. Для Кольтеса отношения между людьми – это процесс обмена, сделки, состязания, борьбы, иногда смертельной.
Тимофей Кулябин сформулировал свое решение будущего спектакля так: «В этом спектакле двое актеров, но только один персонаж. Большую часть времени мы проводим в подсознании, в кошмарных видениях героя, которого мы так и не увидим. Вместо него на сцене есть две противостоящие друг другу фигуры – они ведут напряженный, яростный и сложный диалог. Это диалог человека со своими собственными тайными желаниями и страхами».
Безусловно, масштаб будущей постановке придает участие двух актеров – Ингеборги Дапкунайте и Джона Малковича. Их первая встреча состоялась в театральном проекте «Ошибка речи», затем последовали другие театральные работы в Великобритании, сотрудничество в кино, а в период с 2009 по 2011 год их совместная работа «Вариации Джакомо», музыкальный спектакль в постановке Михаэля Штурмингера, объездил с гастролями многие страны мира.
Билеты на спектакли доступны во всех кассах «Piletilevi».