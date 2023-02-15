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Наказан будет другой: с актрисы Анны Большовой сняли обвинения в смертельном ДТП

Limon.ee
Наказан будет другой: с актрисы Анны Большовой сняли обвинения в смертельном ДТП
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Тюрьма. Иллюстративное фото
Тюрьма. Иллюстративное фото Фото: Inked Pixels/Shutterstock

С Анны Большовой сняли обвинения в смертельном наезде на женщину.

Полиция не обнаружила состава преступления в действиях знаменитости.

С актрисы Анны Большовой сняты обвинения по громкому делу о смертельном наезде на женщину. Представитель МВД сообщил, что наказан будет сожитель погибшей, который умышленно оставил ее в опасности.

В Министерстве внутренних дел озвучили версию полицейских. В октябре 2022 года в Калужской области произошло ДТП со смертельным исходом. По данным ведомства, мужчина привез женщину, находящуюся в состоянии алкогольного опьянения, в соседнюю деревню на личном автомобиле. После извлек ее из средства передвижения на улицу и положил поперек проезжей части, оставил гражданку лежать в темное время суток на неосвещенном участке дороги, а сам уехал.

Через некоторое время автомобиль под управлением Большовой совершил наезд на женщину, в результате чего вторая скончалась на месте. Актриса самостоятельно вызвала скорую помощь и полицию. Однако спасти пострадавшую не удалось.

«В действиях мужчины были усмотрены признаки преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ „Оставление в опасности“. По данному факту подразделением дознания МВД России по Жуковскому району возбуждено уголовное дело. В действиях женщины-водителя состава преступления не усмотрено», – уточнили в ведомстве.

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