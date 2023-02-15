Простоявший 40 лет в пустыне Нью-Мексико самолет американского певца и актера Элвиса Пресли продали на аукционе почти за 300 тысяч долларов. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Cамолет Элвиса Пресли продали на аукционе за баснословные деньги
Транспортное средство Lockheed 1329 Jetstar, выпущенное в 1962 году, было выставлено на торги в честь 88-ой годовщины дня рождения исполнителя. На аукционе также присутствовала бывшая жена музыканта — 77-летняя Присцилла Пресли. Первоначальная стоимость самолета составляла 100 тысяч долларов. Однако покупатель (имя и фамилия неизвестны), который сделал ставку по телефон, предложил 260 тысяч долларов.
Отмечается, что из-за длительного пребывания на солнце на внешней стороне самолета облезла краска, а также выбито окно. В то же время утверждается, что салон выглядит как новый. Так, пассажирские сиденья обиты красным бархатом, а стены и пол покрыты красным ковром. Кроме того, внутри судна присутствуют телевизор, видеомагнитофон RCA, кассетный аудиоплеер, а также разъемы для наушников с элементами управления звуком на каждом кресле.
Известно, что Пресли купил данный самолет 22 декабря 1976 года и передвигался на нем во время турне вместе с еще двумя частными самолетами, которые находились у него в собственности.