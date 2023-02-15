57-летняя звезда фильмов про Остина Пауэрса восхитила сеть снимком без одежды и белья

57-летняя актриса позирует в кадре, сидя на кровати боком к объективу в обнимку с меховой подушкой.

«С Днем святого Валентина», – подписала снимок 57-летняя актриса.

«Не так и плохо для старушки», – отреагировали в сети.

«Надеюсь, у вас включили отопление. Иначе холодно», – прокомментировали снимок фолловеры.

«Какое красивое фото, Элизабет. Выглядишь потрясающе», – восхитились поклонники.

Элизабет Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда «Ария». Голливудским дебютом Херли стал фильм «Пассажир 57», который вышел на экраны в 1992 году.