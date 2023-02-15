Британская актриса Элизабет Херли 14 февраля опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена без одежды и белья, пишет Гордон.
57-летняя звезда фильмов про Остина Пауэрса восхитила сеть снимком без одежды и белья
57-летняя актриса позирует в кадре, сидя на кровати боком к объективу в обнимку с меховой подушкой.
«С Днем святого Валентина», – подписала снимок 57-летняя актриса.
«Не так и плохо для старушки», – отреагировали в сети.
«Надеюсь, у вас включили отопление. Иначе холодно», – прокомментировали снимок фолловеры.
«Какое красивое фото, Элизабет. Выглядишь потрясающе», – восхитились поклонники.
Элизабет Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда «Ария». Голливудским дебютом Херли стал фильм «Пассажир 57», который вышел на экраны в 1992 году.
Херли в течение 13 лет состояла в гражданском браке с британским актером Хью Грантом. Они расстались в 2000 году. В 2007-м актриса вышла замуж за индийского бизнесмена Аруна Найара, с которым развелась в 2011 году.