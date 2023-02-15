Уплетут за три минуты: фантастические секреты приготовления идеальных блинов на Масленицу

Вскоре начнется Масленица, а потому все хозяйки начнут готовить традиционное блюдо этого праздника – блины. Существует очень много рецептов приготовления блинов, однако ингредиенты в этом блюде остаются неизменными – яйца, мука, молоко, сахар и конечно же подсолнечное масло. Главред узнал все секреты приготовления блинов, зная которые, вкус традиционного угощения всех удивит и восхитит.

Секреты приготовления самых вкусных блинов

Прежде всего, особое внимание следует уделить выбору муки. Лучшим вариантом для блинов будет пшеничная мука высшего сорта. В ней много клейковины, а потому в процессе приготовления блины не порвутся. Основной секрет нежных блинов – просеивание муки. При чем просеивать муку нужно два, а то и три раза.

Довольно часто во время приготовления блинов в тесте появляются комочки. Избежать этой проблемы можно очень легко. Муку нужно добавлять маленькими порциями. Кроме того, тесто нужно тщательно перемешивать.

Блины обязательно нужно готовить на молоке, ведь тогда они получатся очень нежными и душистыми. А если вы хотите добавить своим блинам дополнительной пышности, то стоит заменить молоко на кефир. Кстати, тесто на блины можно сделать из любого растительного молока. Поэтому, если по каким-то причинам вы не хотите использовать коровье молоко, – можете смело брать миндальное, рисовое или овсяное.