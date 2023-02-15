«День святого Валентина был бы прекрасным днем, если бы не эти ужасные пробки», - пожаловалась во вторник виолончелистка Сильвия Ильвес. День святого Валентина не прошел для Сильвии бесследно.
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Сильвия Ильвес обругала День святого Валентина: «О, это было настоящим испытанием»
Сильвия Ильвес обругала День святого Валентина: «О, это было настоящим испытанием»
«Вчера был огромный дорожный хаос», - сказала Сильвия Ильвес, которая злилась на пробки в Таллинне в День святого Валентина. «Я опоздала на репетицию в Эстонскую национальную оперу, где очень важно быть на месте вовремя».
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