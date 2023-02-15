Бывший муж Дженнифер Лопес и его жена, 23-летняя «Вице-мисс Вселенная», ждут ребенка

Пока неизвестно, кого ждут новоиспеченные супруги – мальчика или девочку. Ясно лишь то, что они очень счастливы.

«Лучший подарок на День святого Валентина! Спасибо тебе, Боже, за это большое благословение», – расчувствовались 23-летняя Феррейра и 54-летний Энтони в личном блоге, опубликовав снимок с округлившимся животом.

К слову, у Марка Энтони уже есть дети от предыдущих отношений, в том числе сын и дочь от Дженнифер Лопес. Брак с поп-дивой продлился около шести лет. В 2011-м супруги развелись.

«Я сожалею, что не был одним из тех отцов, которые проводят много времени дома и каждую секунду видят взросление своих детей. Мне бы хотелось многое изменить, не уделять столько сил работе. Я принес большую жертву, это до сих пор меня волнует. Иногда я думаю: «А стоили ли все мои усилия того, что я имею сейчас?» – рассуждал Марк после очередного фиаско в личной жизни.

Лопес тяжело переживала разрыв. Но со временем стала искать новых отношений. Так, она чуть было не вышла замуж за бейсболиста Алекса Родригеса. Но потом совершила триумфальное возвращение к Бену Аффлеку. В прошлом году звезды сыграли пышную свадьбу.