Недавно бывший супруг Джей Ло женился на модели из Парагвая, обладательнице титула «Вице-мисс Вселенная-2021» Наде Феррейра – девушка на 30 лет младше певца. Несколько часов назад пара объявила, что скоро у них появится ребенок, пишет Стархит.
Бывший муж Дженнифер Лопес и его жена, 23-летняя «Вице-мисс Вселенная», ждут ребенка
Пока неизвестно, кого ждут новоиспеченные супруги – мальчика или девочку. Ясно лишь то, что они очень счастливы.
«Лучший подарок на День святого Валентина! Спасибо тебе, Боже, за это большое благословение», – расчувствовались 23-летняя Феррейра и 54-летний Энтони в личном блоге, опубликовав снимок с округлившимся животом.
К слову, у Марка Энтони уже есть дети от предыдущих отношений, в том числе сын и дочь от Дженнифер Лопес. Брак с поп-дивой продлился около шести лет. В 2011-м супруги развелись.
«Я сожалею, что не был одним из тех отцов, которые проводят много времени дома и каждую секунду видят взросление своих детей. Мне бы хотелось многое изменить, не уделять столько сил работе. Я принес большую жертву, это до сих пор меня волнует. Иногда я думаю: «А стоили ли все мои усилия того, что я имею сейчас?» – рассуждал Марк после очередного фиаско в личной жизни.
Лопес тяжело переживала разрыв. Но со временем стала искать новых отношений. Так, она чуть было не вышла замуж за бейсболиста Алекса Родригеса. Но потом совершила триумфальное возвращение к Бену Аффлеку. В прошлом году звезды сыграли пышную свадьбу.
«Иногда я думаю над тем, что могу поделиться своей великой историей любви со всем миром. Действительно, это было прекрасным решением – вернуться к своей любимой женщине. И я могу сказать, что во второй раз наши отношения стали только лучше, потому что мы теперь более опытные. Необходимо соблюдать какие-то границы. Вы можете строить догадки об этом, но один из самых сложных уроков, которые я усвоил, заключается в том, что неразумно делиться всем с миром. Я не хочу рассказывать всем подряд о наших отношениях. Мне комфортнее, когда о моих чувствах знают только близкие», – откровенничал как-то Бен.