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ДО СЛЕЗ ⟩ Трогательная история любви пары из дома призрения: инвалиды-колясочники из центральной Эстонии познакомились по переписке

Elu24
Трогательная история любви пары из дома призрения: инвалиды-колясочники из центральной Эстонии познакомились по переписке
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Фото: Kuvatõmmis ERR-i videost

47-летний Рейн и Кристель, которая на год моложе его, живут в центре по уходу за больными в Коэру, который является их домом уже более четверти века. 15 из этих лет они счастливы в браке.

До четырех лет Рейн был обычным мальчиком. Однажды у него поднялась высокая температура, которая никак не спадала. Вскоре Рейн не смог двигаться, и врач поставил диагноз «полиомиелит». Через некоторое время колхозный автобус отвез Рейна в детский дом.

«Я не мог есть сам, я не мог ничего есть... я лежал в постели», - рассказывает Рейн в интервью Ringvaade. «Потребовалось очень много времени, чтобы начать есть самостоятельно».

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