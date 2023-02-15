47-летний Рейн и Кристель, которая на год моложе его, живут в центре по уходу за больными в Коэру, который является их домом уже более четверти века. 15 из этих лет они счастливы в браке.
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ДО СЛЕЗ ⟩ Трогательная история любви пары из дома призрения: инвалиды-колясочники из центральной Эстонии познакомились по переписке
Трогательная история любви пары из дома призрения: инвалиды-колясочники из центральной Эстонии познакомились по переписке
До четырех лет Рейн был обычным мальчиком. Однажды у него поднялась высокая температура, которая никак не спадала. Вскоре Рейн не смог двигаться, и врач поставил диагноз «полиомиелит». Через некоторое время колхозный автобус отвез Рейна в детский дом.
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