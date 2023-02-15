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ЛИМОНАД-ШОУ ⟩ Даже двоечник выучит с ней английский: как Ирина из Таллинна стала звездой Инстаграма благодаря урокам

Limon.ee
Даже двоечник выучит с ней английский: как Ирина из Таллинна стала звездой Инстаграма благодаря урокам
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В гостях онлайн-подкаста «Лимонад-шоу» – Ирина Никифорова, профессиональный преподаватель английского языка и популярный Instagram блогер с аудиторией более 360 тысяч. Целый час, с 19:00, мы будем обсуждать всё, что касается педагогики, ведения социальных сетей, путешествий, и, конечно же, английского языка.

Смотреть прямой эфир можно здесь, в этой статье,  или в нашем Facebook ЗДЕСЬ 

Слушатели и зрители подкаста могут смело звонить и писать в прямой эфир «Лимонад-шоу» с 19:00 до 20:00, чтобы задать вопросы гостю, передать приветы и поздравления друзьям и родственникам или поделиться своим мнением.

Номер телефона в студии: 630 70 73

 

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