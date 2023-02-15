ЛИМОНАД-ШОУ ⟩ Даже двоечник выучит с ней английский: как Ирина из Таллинна стала звездой Инстаграма благодаря урокам

В гостях онлайн-подкаста «Лимонад-шоу» – Ирина Никифорова, профессиональный преподаватель английского языка и популярный Instagram блогер с аудиторией более 360 тысяч. Целый час, с 19:00, мы будем обсуждать всё, что касается педагогики, ведения социальных сетей, путешествий, и, конечно же, английского языка.