В гостях онлайн-подкаста «Лимонад-шоу» – Ирина Никифорова, профессиональный преподаватель английского языка и популярный Instagram блогер с аудиторией более 360 тысяч. Целый час, с 19:00, мы будем обсуждать всё, что касается педагогики, ведения социальных сетей, путешествий, и, конечно же, английского языка.
ЛИМОНАД-ШОУ ⟩ Даже двоечник выучит с ней английский: как Ирина из Таллинна стала звездой Инстаграма благодаря урокам
Даже двоечник выучит с ней английский: как Ирина из Таллинна стала звездой Инстаграма благодаря урокам
Смотреть прямой эфир можно здесь, в этой статье, или в нашем Facebook ЗДЕСЬ
Слушатели и зрители подкаста могут смело звонить и писать в прямой эфир «Лимонад-шоу» с 19:00 до 20:00, чтобы задать вопросы гостю, передать приветы и поздравления друзьям и родственникам или поделиться своим мнением.
Номер телефона в студии: 630 70 73
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