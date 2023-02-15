Первая леди США Джилл Байден 15 февраля разместила в Instagram фото, на котором изображен сервированный на двоих стол возле окна с видом на ночной город, пишет Гордон.
«J+J». Первая леди США показала, какой сюрприз приготовил ей муж на День влюбленных
«J+J». Первая леди США показала, какой сюрприз приготовил ей муж на День влюбленных
Окно перед столом декорировано сердцами, в одном из которых изображены инициалы супругов: «J+J», а выше прикреплена надпись «С Днем святого Валентина».
«Наша традиция на День святого Валентина продолжается. Спасибо за сюрприз, Джо», – подписала она снимок.
«С Днем святого Валентина, любовь всей моей жизни и жизнь моей любви. Я люблю тебя, Джилли», – написал Байден на своей странице в Instagram, разместив совместное фото с женой.
20 января 2021 года Байден стал президентом США. Джилл Байден – его вторая жена. Они поженились в 1977 году. У пары есть общая дочь Эшли (1981).
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