«J+J». Первая леди США показала, какой сюрприз приготовил ей муж на День влюбленных

Окно перед столом декорировано сердцами, в одном из которых изображены инициалы супругов: «J+J», а выше прикреплена надпись «С Днем святого Валентина».

«Наша традиция на День святого Валентина продолжается. Спасибо за сюрприз, Джо», – подписала она снимок.

«С Днем святого Валентина, любовь всей моей жизни и жизнь моей любви. Я люблю тебя, Джилли», – написал Байден на своей странице в Instagram, разместив совместное фото с женой.