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«J+J». Первая леди США показала, какой сюрприз приготовил ей муж на День влюбленных

Limon.ee
«J+J». Первая леди США показала, какой сюрприз приготовил ей муж на День влюбленных
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Джилл и Джо Байден.
Джилл и Джо Байден. Фото: CNP/AdMedia/SIPA

Первая леди США Джилл Байден 15 февраля разместила в Instagram фото, на котором изображен сервированный на двоих стол возле окна с видом на ночной город, пишет Гордон.

Окно перед столом декорировано сердцами, в одном из которых изображены инициалы супругов: «J+J», а выше прикреплена надпись «С Днем святого Валентина».

«Наша традиция на День святого Валентина продолжается. Спасибо за сюрприз, Джо», – подписала она снимок.

«С Днем святого Валентина, любовь всей моей жизни и жизнь моей любви. Я люблю тебя, Джилли», – написал Байден на своей странице в Instagram, разместив совместное фото с женой.

20 января 2021 года Байден стал президентом США. Джилл Байден – его вторая жена. Они поженились в 1977 году. У пары есть общая дочь Эшли (1981).

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