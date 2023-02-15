Ср, 15.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

ВИДЕО ⟩ Шакира помыла шваброй ковер под песню о том, как «убьет бывшего, а потом и его девушку»

Limon.ee
Шакира помыла шваброй ковер под песню о том, как «убьет бывшего, а потом и его девушку»
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Шакира
Шакира Фото: Shutterstock

45-летняя колумбийская певица Шакира 14 февраля выложила в Instagram видео, в котором запечатлена со шваброй в руках во время воображаемой уборки кухни.

Певица делает вид, что моет шваброй ковровую дорожку, напевая песню о том, как «убьет бывшего, а потом и его девушку», потому что «лучше сесть в тюрьму, чем быть одинокой».

Певица записала ролик спустя месяц после того, как выпустила песню, в которой высмеяла роман ее бывшего гражданского мужа, 35-летнего испанского футболиста Жерара Пике и его новой возлюбленной, 23-летней модели Клары Чиа Марти.

Ключевые слова
Наверх