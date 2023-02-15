Ср, 15.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

ФОТОНОВОСТЬ ⟩ «Она лжет»: на предвыборном плакате Каи Каллас сначала написали гадости, а потом облили его краской

Limon.ee
«Она лжет»: на предвыборном плакате Каи Каллас сначала написали гадости, а потом облили его краской
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Рекламный плакат Каи Каллас на Тартуском шоссе, 68
Рекламный плакат Каи Каллас на Тартуском шоссе, 68 Фото: Фото читателя портала Limon.ee

В Таллинне на фасаде дома по адресу Тартуском шоссе, 68 красуется огромный предвыборный рекламный плакат Каи Каллас (Партия реформ), на котором зафиксировано одно из главных обещаний как эстонского премьера, так и ее партии в целом: «Я обещаю, что мы никогда не отдадим независимость и свободу Эстонии».

В нижней части плаката написан девиз Партии реформ «Эстония в надежных руках» и информация о том, когда в этом году пройдут выборы в Рийгикогу, включая предварительное голосование и электронные. 

Но кто-то решил испортить не только сам рекламный плакат, но и стену дома, на которой он висит. Сначала появились граффити, а потом и черная краска: будто кто-то хотел вылить ее на плакат, но большая часть пролилась мимо и на стене и плакате остались лишь черные полосы. 

Рекламный плакат Каи Каллас на Тартуском шоссе, 68
Рекламный плакат Каи Каллас на Тартуском шоссе, 68 Фото: фото читателя

В МуПо никто не обращался

Недвижимость должны содержать в порядке, в первую очередь, ее владельцы. Но тот, кто нарушает общественный порядок или занимается вандализмом, может быть наказан штрафом или даже заключением под стражу. Максимальный штраф за подобное нарушение - 400 евро. 

«В Таллиннскую муниципальную полицию по этому делу не обращались. Речь идет о нарушении общественного порядка, но, к сожалению, на данный момент у нас нет никакой информации о возможном нарушителе.

Согласно § 262(1) Пенитенциарного кодекса, за нарушение общих требований к поведению в общественных местах может быть наложен штраф в размере до 100 штрафных единиц или постановление о заключении под стражу. Таким образом, максимальный штраф, который может быть наложен в случае выявления правонарушения, составляет 400 евро. Кроме того, мы можем обратить внимание владельца недвижимости на его обязанность содержать фасад здания и его элементы в надлежащем порядке», - комментирует Крислин Пярт, начальник отделения региональной работы и разбирательств Департамента муниципальной полиции.

Рекламное агентство: «Перед выборами такое случается»

Рекламная площадь на фасаде здания по адресу Тартуское шоссе, 68 в Таллинне принадлежит рекламному агентству Megameedia Grupp. 

«Предвыборные рекламы вызывают у различных людей противоречивые реакции и чувства - позитивные или негативные. Кто-то совершенно анонимно выражает свои политические убеждения таким способом. 

Во время избирательных кампаний подобное случается, при возможности мы сами очищаем плакаты, если это уже не возможно, то меняем плакат на новый. В данном случае была произведена очистка», - говорит Яна Крийс, менеджер по продажам компании Megameedia Grupp. 

Партия реформ случившееся пока что не комментирует

В Партии реформ и офисе Каи Каллас на момент выхода статьи инцидент с испорченным рекламным плакатом председателя партии и премьер-министра Эстонии никто не прокомментировал. Как только мы получим комментарий, тут же его опубликуем. 

Самые громкие акты вандализма за прошедший год

Памятник «Бронзовый солдат» в Таллинне, отреставрированный после акта вандализма
Памятник «Бронзовый солдат» в Таллинне, отреставрированный после акта вандализма Фото: Remo Tõnismäe

После начала войны в Украине напряжение в эстонском обществе нарастало. В Таллинне были совершены как минимум три акта вандализма, о которых писали ведущие СМИ страны. Пострадал собор Александра Невского, историческое здание, в котором расположено посольство России, а также памятник «Бронзовый солдат». 

Выбитое окно в здании посольства РФ в Таллинне

В марте 2022 года посольство России в Эстонии сообщило об акте вандализма, в результате которого было разбито окно их здания. 

Расположенное в Таллинне на улице Пикк посольство РФ в Эстонии опубликовало в соцсетях видео, на котором запечатлено, как мужчина бросает камень в окно. 

Более подробно – в материале: ВИДЕО 〉 В Таллинне в отношении посольства России совершен акт вандализма

Пострадал собор Александра Невского в Таллинне 

В апреле 2022 года на стены таллиннского собора Александра Невского были нанесены надписи, связанные с массовым убийством мирного населения в киевском пригороде Буча. 

Город оперативно заказал услугу очистки стен храма. Вандал был задержан полицией. 

Более подробно - в материале: ГАЛЕРЕЯ 〉 Полиция задержала вандала, который нанес граффити на стены собора Александра Невского

Памятник «Бронзовый солдат» осквернили несколько раз

Утром 18 апреля 2022 года полиция получила сообщение о том, что был поврежден орден на груди «Бронзового солдата» в Таллинне. Вандал был задержан.

Но это не всё. Позже на памятнике написали «Слава Украине» и «Нет войне». Вандализм совершили два человека. 

Более подробно - в материале: ФОТО И ВИДЕО 〉 Криминалисты вновь у Бронзового солдата: на стене памятника появилась надпись «Слава Украине»

Ключевые слова
Наверх