ФОТОНОВОСТЬ ⟩ «Она лжет»: на предвыборном плакате Каи Каллас сначала написали гадости, а потом облили его краской

В нижней части плаката написан девиз Партии реформ «Эстония в надежных руках» и информация о том, когда в этом году пройдут выборы в Рийгикогу, включая предварительное голосование и электронные.

Но кто-то решил испортить не только сам рекламный плакат, но и стену дома, на которой он висит. Сначала появились граффити, а потом и черная краска: будто кто-то хотел вылить ее на плакат, но большая часть пролилась мимо и на стене и плакате остались лишь черные полосы.

Рекламный плакат Каи Каллас на Тартуском шоссе, 68 Фото: фото читателя

В МуПо никто не обращался

Недвижимость должны содержать в порядке, в первую очередь, ее владельцы. Но тот, кто нарушает общественный порядок или занимается вандализмом, может быть наказан штрафом или даже заключением под стражу. Максимальный штраф за подобное нарушение - 400 евро.

«В Таллиннскую муниципальную полицию по этому делу не обращались. Речь идет о нарушении общественного порядка, но, к сожалению, на данный момент у нас нет никакой информации о возможном нарушителе.