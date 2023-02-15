В Таллинне на фасаде дома по адресу Тартуском шоссе, 68 красуется огромный предвыборный рекламный плакат Каи Каллас (Партия реформ), на котором зафиксировано одно из главных обещаний как эстонского премьера, так и ее партии в целом: «Я обещаю, что мы никогда не отдадим независимость и свободу Эстонии».
ФОТОНОВОСТЬ ⟩ «Она лжет»: на предвыборном плакате Каи Каллас сначала написали гадости, а потом облили его краской
В нижней части плаката написан девиз Партии реформ «Эстония в надежных руках» и информация о том, когда в этом году пройдут выборы в Рийгикогу, включая предварительное голосование и электронные.
Но кто-то решил испортить не только сам рекламный плакат, но и стену дома, на которой он висит. Сначала появились граффити, а потом и черная краска: будто кто-то хотел вылить ее на плакат, но большая часть пролилась мимо и на стене и плакате остались лишь черные полосы.
В МуПо никто не обращался
Недвижимость должны содержать в порядке, в первую очередь, ее владельцы. Но тот, кто нарушает общественный порядок или занимается вандализмом, может быть наказан штрафом или даже заключением под стражу. Максимальный штраф за подобное нарушение - 400 евро.
«В Таллиннскую муниципальную полицию по этому делу не обращались. Речь идет о нарушении общественного порядка, но, к сожалению, на данный момент у нас нет никакой информации о возможном нарушителе.
Согласно § 262(1) Пенитенциарного кодекса, за нарушение общих требований к поведению в общественных местах может быть наложен штраф в размере до 100 штрафных единиц или постановление о заключении под стражу. Таким образом, максимальный штраф, который может быть наложен в случае выявления правонарушения, составляет 400 евро. Кроме того, мы можем обратить внимание владельца недвижимости на его обязанность содержать фасад здания и его элементы в надлежащем порядке», - комментирует Крислин Пярт, начальник отделения региональной работы и разбирательств Департамента муниципальной полиции.
Рекламное агентство: «Перед выборами такое случается»
Рекламная площадь на фасаде здания по адресу Тартуское шоссе, 68 в Таллинне принадлежит рекламному агентству Megameedia Grupp.
«Предвыборные рекламы вызывают у различных людей противоречивые реакции и чувства - позитивные или негативные. Кто-то совершенно анонимно выражает свои политические убеждения таким способом.
Во время избирательных кампаний подобное случается, при возможности мы сами очищаем плакаты, если это уже не возможно, то меняем плакат на новый. В данном случае была произведена очистка», - говорит Яна Крийс, менеджер по продажам компании Megameedia Grupp.
Партия реформ случившееся пока что не комментирует
В Партии реформ и офисе Каи Каллас на момент выхода статьи инцидент с испорченным рекламным плакатом председателя партии и премьер-министра Эстонии никто не прокомментировал. Как только мы получим комментарий, тут же его опубликуем.
Самые громкие акты вандализма за прошедший год
После начала войны в Украине напряжение в эстонском обществе нарастало. В Таллинне были совершены как минимум три акта вандализма, о которых писали ведущие СМИ страны. Пострадал собор Александра Невского, историческое здание, в котором расположено посольство России, а также памятник «Бронзовый солдат».
Выбитое окно в здании посольства РФ в Таллинне
В марте 2022 года посольство России в Эстонии сообщило об акте вандализма, в результате которого было разбито окно их здания.
Расположенное в Таллинне на улице Пикк посольство РФ в Эстонии опубликовало в соцсетях видео, на котором запечатлено, как мужчина бросает камень в окно.
Более подробно – в материале: ВИДЕО 〉 В Таллинне в отношении посольства России совершен акт вандализма
Пострадал собор Александра Невского в Таллинне
В апреле 2022 года на стены таллиннского собора Александра Невского были нанесены надписи, связанные с массовым убийством мирного населения в киевском пригороде Буча.
Город оперативно заказал услугу очистки стен храма. Вандал был задержан полицией.
Более подробно - в материале: ГАЛЕРЕЯ 〉 Полиция задержала вандала, который нанес граффити на стены собора Александра Невского
Памятник «Бронзовый солдат» осквернили несколько раз
Утром 18 апреля 2022 года полиция получила сообщение о том, что был поврежден орден на груди «Бронзового солдата» в Таллинне. Вандал был задержан.
Но это не всё. Позже на памятнике написали «Слава Украине» и «Нет войне». Вандализм совершили два человека.
Более подробно - в материале: ФОТО И ВИДЕО 〉 Криминалисты вновь у Бронзового солдата: на стене памятника появилась надпись «Слава Украине»