Айре, жительница Таллинна, не понимает, почему действующие в Эстонии законы создают ситуацию, при которой мать не может изменить официальное место жительства или прописку своего ребенка. «У моей дочери действительно проблемы, потому что она не может зарегистрировать своего ребенка по другому месту жительства в пределах того же муниципалитета, потому что у нее нет согласия отца ребенка», – говорит Айре, добавляя, что отец не принимает участия в воспитании ребенка, пишет Elu24. «Если отец не выполнил своих обязательств, то почему он вообще должен иметь право голоса?» – спрашивает она.
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КАК ТАК? ⟩ Жительница Таллинна в замешательстве: почему мать не может поменять ребенку прописку, если отец исчез?
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Жительница Таллинна в замешательстве: почему мать не может поменять ребенку прописку, если отец исчез?
Айре обратилась в редакцию из-за беспокойства по поводу того, что проживающие в муниципалитете Саарде ее дочь и внучка, чье место жительства, согласно регистру народонаселения, не совпадает с местом регистрации, хотя дочь изъявила желание это сделать. «Моя дочь продала свою квартиру и спросила, может ли она зарегистрировать себя и своего ребенка в моем доме в Килинги-Нымме. Я согласилась, конечно, потому что покупала дом для детей, но когда я связалась с муниципалитетом, оказалось, что для того, чтобы записать ребенка на новое место, нужно получить согласие второго родителя», – говорит Айре, добавив, что получить согласие отца ребенка не представляется возможным.
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