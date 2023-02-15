КАК ТАК? ⟩ Жительница Таллинна в замешательстве: почему мать не может поменять ребенку прописку, если отец исчез?

Айре обратилась в редакцию из-за беспокойства по поводу того, что проживающие в муниципалитете Саарде ее дочь и внучка, чье место жительства, согласно регистру народонаселения, не совпадает с местом регистрации, хотя дочь изъявила желание это сделать. «Моя дочь продала свою квартиру и спросила, может ли она зарегистрировать себя и своего ребенка в моем доме в Килинги-Нымме. Я согласилась, конечно, потому что покупала дом для детей, но когда я связалась с муниципалитетом, оказалось, что для того, чтобы записать ребенка на новое место, нужно получить согласие второго родителя», – говорит Айре, добавив, что получить согласие отца ребенка не представляется возможным.