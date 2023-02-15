В турецкой провинции Адыйаман спустя 212 часов после землетрясения из-под обломков извлечена живой 77-летняя женщина.
ВИДЕО ⟩ Спустя 212 часов после землетрясения в Турции найдена живой 77-летняя женщина
Спустя 212 часов после землетрясения в Турции найдена живой 77-летняя женщина
Фатма Гюнгер была спасена из-под руин обрушившегося здания в одноименном административном центре провинции. Пострадавшая госпитализирована. Собравшиеся вокруг родственники женщины искренне поблагодарили спасателей.
Seven survivors were rescued from the rubble in Turkey, more than a week after a devastating earthquake, as the focus of the aid effort shifted to helping people now struggling without shelter or enough food in the bitter cold https://t.co/VsRkLGUiOG pic.twitter.com/cOuiqypOSn— Reuters (@Reuters) February 14, 2023
Как сообщает агентство Reuters, по меньшей мере девять выживших были спасены из-под завалов в Турции во вторник, более чем через неделю после сильного землетрясения.
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