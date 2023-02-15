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ВИДЕО ⟩ Спустя 212 часов после землетрясения в Турции найдена живой 77-летняя женщина

Limon.ee
Спустя 212 часов после землетрясения в Турции найдена живой 77-летняя женщина
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Жертвы землетрясения в Турции. Иллюстративный кадр
Жертвы землетрясения в Турции. Иллюстративный кадр Фото: Ugur Yildirim

В турецкой провинции Адыйаман спустя 212 часов после землетрясения из-под обломков извлечена живой 77-летняя женщина.

Фатма Гюнгер была спасена из-под руин обрушившегося здания в одноименном административном центре провинции. Пострадавшая госпитализирована. Собравшиеся вокруг родственники женщины искренне поблагодарили спасателей.

Как сообщает агентство Reuters, по меньшей мере девять выживших были спасены из-под завалов в Турции во вторник, более чем через неделю после сильного землетрясения.

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