Шансы на успех велики! Павел Глоба рассказал, что следует сделать 15 февраля

В личном микроблоге специалист объяснил, что связан день с некоторыми правилами, которые следует соблюдать, чтобы в жизни все хорошо складывалось.

В первую очередь нужно помнить, что сегодня следует разумно расходовать энергию.Все дела должны сопровождаться благими мыслями, молитвой или хорошими словами. В этом случае есть шанс на успех.

Можно 15 февраля проводить финансовые операции, торговать, видеться с деловыми партнерами. Шансы на успех велики.

Рассказал Глоба также и о том, что этот день отлично подходит для новых знакомств, обучения, обмена информации.

Определенное правило касается и продуктов питания, которые Глоба рекомендует выбирать 15 февраля. Он отметил, что куда лучше выбирать легкие угощения, к примеру, салаты, закуски или бутерброды. Приготовление сложных блюд и открытие бутылки вина следует перенести на другой день.