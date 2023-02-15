ПЕРВОЕ СОВМЕСТНОЕ ФОТО ⟩ «Да, это моя девушка!» Эстонская создательница контента поделилась снимками с возлюбленной

Только весной прошлого года стало известно о любви всей жизни Сидни Томсон. «Мой лучший друг, мой муж, любовь всей моей жизни, моя самая большая поддержка, мой partner in crime (сообщник в преступлении – прим. ред.). Все, чего можно желать в одном человеке, в нем есть! Люблю всем сердцем и душой! Поздравляю, Карл! Спасибо, что ты есть в моей жизни и делаешь каждый момент лучше!» – написала Сидни в своем Instagram.

В то время портал Elu24 спросил Сидни, были ли они с Карлом парой. «Мы не навешиваем ярлыки публично, но мы проводим большую часть времени вместе, и нам очень весело друг с другом!» – ответила Сидни.

На снимках Сидни обнимает участник реалити-шоу Kõige parem kaaslane (Самый лучший спутник – прим. ред.) и блогер Карл-Густав Курн.