Ведущая, блогер и законодатель моды Сидни Томсон поделилась снимками с прекрасной девушкой в своем аккаунте в Instagram. «Да, они не просто друзья», – сказала Сидни.
ПЕРВОЕ СОВМЕСТНОЕ ФОТО ⟩ «Да, это моя девушка!» Эстонская создательница контента поделилась снимками с возлюбленной
Только весной прошлого года стало известно о любви всей жизни Сидни Томсон. «Мой лучший друг, мой муж, любовь всей моей жизни, моя самая большая поддержка, мой partner in crime (сообщник в преступлении – прим. ред.). Все, чего можно желать в одном человеке, в нем есть! Люблю всем сердцем и душой! Поздравляю, Карл! Спасибо, что ты есть в моей жизни и делаешь каждый момент лучше!» – написала Сидни в своем Instagram.
В то время портал Elu24 спросил Сидни, были ли они с Карлом парой. «Мы не навешиваем ярлыки публично, но мы проводим большую часть времени вместе, и нам очень весело друг с другом!» – ответила Сидни.
На снимках Сидни обнимает участник реалити-шоу Kõige parem kaaslane (Самый лучший спутник – прим. ред.) и блогер Карл-Густав Курн.
Однако теперь Сидни делится фотографиями своей нынешней спутницы в социальных сетях, имя которой она еще не раскрыла Elu24. «Да, это моя девушка, с которой мы уже давно вместе», – подтвердила она порталу.