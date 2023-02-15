Завидуйте молча! Глоба назвала главного счастливчика весны

Астролог Тамара Глоба заявила на своем Телеграм-канале, что весной 2023 года у Тельцов будет получаться практически все, за что бы они не взялись. На работе им сулит повышение, да и в личной жизни счастье.
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«С апреля начинайте самые важные дела и делайте смелые шаги», – заявила она.
При этом найдутся и недоброжелатели. Тамара Глоба порекомендовала им завидовать молча. А Тельцам – смело идти вперед.
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