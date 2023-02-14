У многих принято 14 февраля дарить красивые букеты цветов друзьям и непременно даме сердца. Читатель Elu24 поделился фотографиями длинных очередей перед цветочными киосками.
ГАЛЕРЕЯ! ⟩ «Огромные очереди и кусачие цены»: чтобы купить букет цветов в киоске на Виру, пришлось отстоять огромную очередь
«Огромные очереди и кусачие цены»: чтобы купить букет цветов в киоске на Виру, пришлось отстоять огромную очередь
В День святого Валентина большинство людей отправляются в цветочный магазин после окончания рабочего дня, чтобы сделать приятный сюрприз своим любимым, ожидающим дома.
Читатель Elu24 поделился фотографиями своей покупки цветов в киоске на улице Виру, где ему пришлось выложить немалую сумму за красивый букет. Простые готовые букеты можно было купить за 20-40 евро, а вот за более крупные и роскошные букеты пришлось бы платить 60 и более евро.
Так как перед прилавками было довольно много людей, пришлось ждать в длинной очереди, чтобы купить цветы. «Сумасшедшая суматоха и давка», – описал он ситуацию там.