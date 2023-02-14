ГАЛЕРЕЯ! ⟩ «Огромные очереди и кусачие цены»: чтобы купить букет цветов в киоске на Виру, пришлось отстоять огромную очередь

Читатель Elu24 поделился фотографиями своей покупки цветов в киоске на улице Виру, где ему пришлось выложить немалую сумму за красивый букет. Простые готовые букеты можно было купить за 20-40 евро, а вот за более крупные и роскошные букеты пришлось бы платить 60 и более евро.