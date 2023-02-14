ВЕСЕННИЕ КАДРЫ ⟩ Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт с возлюбленным отпраздновали День всех влюбленных в солнечном Цюрихе

На фотографиях, опубликованных в Instagram, Анетт поделилась с подписчиками милыми снимками из Цюриха, в том числе с Брентом. «Наше раннее празднование Дня святого Валентина в Цюрихе», – пишет Анетт в подписи к фото.

С начала марта 2022 года ходят слухи, что бывший капитан команды "Левадия" Брент Леписту покорил сердце Анетт Контавейт. В апреле Контавейт и ее возлюбленный-футболист подтвердили, что они пара.

Леписту положил конец домыслам, когда подтвердил их отношения в первом эпизоде ​​документального сериала Coolbet.