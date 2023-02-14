Звезда тенниса Анетт Контавейт отправилась в приятное путешествие в Швейцарию со своим возлюбленным-футболистом Брентом Леписту, и кажется, что отпуск наполнен солнечными видами и вкусной едой, пишет Elu24.
ВЕСЕННИЕ КАДРЫ ⟩ Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт с возлюбленным отпраздновали День всех влюбленных в солнечном Цюрихе
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт с возлюбленным отпраздновали День всех влюбленных в солнечном Цюрихе
На фотографиях, опубликованных в Instagram, Анетт поделилась с подписчиками милыми снимками из Цюриха, в том числе с Брентом. «Наше раннее празднование Дня святого Валентина в Цюрихе», – пишет Анетт в подписи к фото.
С начала марта 2022 года ходят слухи, что бывший капитан команды "Левадия" Брент Леписту покорил сердце Анетт Контавейт. В апреле Контавейт и ее возлюбленный-футболист подтвердили, что они пара.
Леписту положил конец домыслам, когда подтвердил их отношения в первом эпизоде документального сериала Coolbet.
Леписту прямо спросили, закрутил ли он роман со звездой эстонского тенниса. Не уклоняясь от ответа, спортсмен со смехом признал: «О, да».
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