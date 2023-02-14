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Не проспи, ведь этой ночью гуляет Украина! В ночном клубе Cathouse пройдет грандиозная дискотека «Наша Вечiрка»

Limon.ee
Не проспи, ведь этой ночью гуляет Украина! В ночном клубе Cathouse пройдет грандиозная дискотека «Наша Вечiрка»
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Баннер вечеринки
Баннер вечеринки Фото: Facebook ночного клуба Cathouse

17 февраля в ночном клубе Cathouse в Таллинне будет гулять Украина. «В пятницу частичка ночной родины в Таллинне! Ночь для наших людей, наших артистов и хитов. Никакой пропаганды и громких заявлений, лишь музыка и атмосфера, только на одну ночь», - говорится в описании мероприятия в Фейсбуке. 

По словам организаторов, гостей ожидают лучшие хиты из центральных клубов Украины (и не только) от главных гостей: украинского ведущего самых горячих вечеринок MC Рыбика и диджея Shnaps с украинского радио Kiss FM. 

Кроме того, обещается и шоу-программа: 

  • Самые Красивые Aniramas Go-Go
  • Яркие впечатления от фотографа Dmitri Diaz
  • Видеорепортаж от Nivazov Production
  • Лазерное шоу, конфетти и многое другое.

Всё это с 23:00 и почти до рассвета. 

Больше информации - в Фейсбуке

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