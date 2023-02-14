Не проспи, ведь этой ночью гуляет Украина! В ночном клубе Cathouse пройдет грандиозная дискотека «Наша Вечiрка»

17 февраля в ночном клубе Cathouse в Таллинне будет гулять Украина. «В пятницу частичка ночной родины в Таллинне! Ночь для наших людей, наших артистов и хитов. Никакой пропаганды и громких заявлений, лишь музыка и атмосфера, только на одну ночь», - говорится в описании мероприятия в Фейсбуке.