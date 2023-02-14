17 февраля в ночном клубе Cathouse в Таллинне будет гулять Украина. «В пятницу частичка ночной родины в Таллинне! Ночь для наших людей, наших артистов и хитов. Никакой пропаганды и громких заявлений, лишь музыка и атмосфера, только на одну ночь», - говорится в описании мероприятия в Фейсбуке.
Не проспи, ведь этой ночью гуляет Украина! В ночном клубе Cathouse пройдет грандиозная дискотека «Наша Вечiрка»
Не проспи, ведь этой ночью гуляет Украина! В ночном клубе Cathouse пройдет грандиозная дискотека «Наша Вечiрка»
По словам организаторов, гостей ожидают лучшие хиты из центральных клубов Украины (и не только) от главных гостей: украинского ведущего самых горячих вечеринок MC Рыбика и диджея Shnaps с украинского радио Kiss FM.
Кроме того, обещается и шоу-программа:
- Самые Красивые Aniramas Go-Go
- Яркие впечатления от фотографа Dmitri Diaz
- Видеорепортаж от Nivazov Production
- Лазерное шоу, конфетти и многое другое.
Всё это с 23:00 и почти до рассвета.
Больше информации - в Фейсбуке.
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