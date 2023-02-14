27-летнего актера сериала «Отчаянные домохозяйки» нашли мертвым в приюте для бездомных

Предположительно, в минувшую субботу 27-летний Остин принял смертельную дозу медпрепарата. Намерено или по ошибке молодой человек выпил лекарство – неизвестно. Вскрытие тела Мейджорса уже проведено, результаты токсикологии будут готовы через несколько месяцев.

«Остин был любящим, артистичным, блестящим и добрым человеком. Он очень радовался и гордился своей актерской карьерой. Остин был активным скаутом и окончил среднюю школу Salutatorian. Он окончил Школу кинематографических искусств USC со страстью к режиссуре и продюсированию музыки», – выступила с обращением семья актера.