Западные СМИ сообщили печальную новость – умер молодой актер Остин Мейджорс. Артист известен по сериалам «Отчаянные домохозяйки» и «Как я встретил вашу маму», пишет Стархит.
27-летнего актера сериала «Отчаянные домохозяйки» нашли мертвым в приюте для бездомных
Предположительно, в минувшую субботу 27-летний Остин принял смертельную дозу медпрепарата. Намерено или по ошибке молодой человек выпил лекарство – неизвестно. Вскрытие тела Мейджорса уже проведено, результаты токсикологии будут готовы через несколько месяцев.
«Остин был любящим, артистичным, блестящим и добрым человеком. Он очень радовался и гордился своей актерской карьерой. Остин был активным скаутом и окончил среднюю школу Salutatorian. Он окончил Школу кинематографических искусств USC со страстью к режиссуре и продюсированию музыки», – выступила с обращением семья актера.
Звезда кино скончался в Лос-Анджелесе в приюте для бездомных. Остин запомнился по роли Тео в сериале «Полиция Нью-Йорка». Кроме того, парень снялся в «Неваде», «Скорой помощи», «Пределе», «Морской полиции», «Отчаянных домохозяйках». Последний раз артист появлялся на экране в 2009-м в ситкоме «Как я встретил вашу маму».