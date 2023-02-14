Двум знакам Зодиака грозит серьезная опасность: астрологи советуют, что делать

Астрологи назвали знаки Зодиака, представителям которых до конца текущей недели 19 февраля будет грозить серьезная опасность нарваться на неприятности или недоброжелателей.

Речь идет о двух знаках Зодиака. Рожденным под ними людям следует быть максимально осторожными.

Знаки Зодиака, которым грозит опасность - кто в списке

Осторожность точно не помешает в указанный период Девам. В эти дни их будут окружать недоброжелатели и враги, которые умело расставят свои сети и станут дожидаться, пока Девы по своей доброте в них попадутся. Астрологи советуют свести до нуля общение с малоизвестными или неприятными людьми на этой неделе. Лучше всего будет провести время в кругу близких.