Двум знакам Зодиака грозит серьезная опасность: астрологи советуют, что делать
Астрологи назвали знаки Зодиака, представителям которых до конца текущей недели 19 февраля будет грозить серьезная опасность нарваться на неприятности или недоброжелателей.
Речь идет о двух знаках Зодиака. Рожденным под ними людям следует быть максимально осторожными.
Знаки Зодиака, которым грозит опасность - кто в списке
Осторожность точно не помешает в указанный период Девам. В эти дни их будут окружать недоброжелатели и враги, которые умело расставят свои сети и станут дожидаться, пока Девы по своей доброте в них попадутся. Астрологи советуют свести до нуля общение с малоизвестными или неприятными людьми на этой неделе. Лучше всего будет провести время в кругу близких.
Стараться не допускать ошибок в ближайшие дни нужно Козерогам. Даже маленькая оплошность сейчас может перерасти в глобальную для их жизни проблему, с которой придется еще долго справляться. В указанный период представителям данного знака категорически запрещены недосказанность, ложь и жадность. Все это сейчас будет чрезмерно опасным для Козерогов, но и соблазн прибегнуть к тому или иному поведению будет велик.