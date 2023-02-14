Умер младший брат Шэрон Стоун

Не сообщается находился ли Патрик Стоун под наблюдением врачей и оказали ли ему медицинскую помощь в момент ухудшения самочувствия.

Отметим, это не первая трагедия в семье Шэрон Стоун за последнее время. Полтора года назад Патрик со своей женой Ташей потеряли 11-месячного ребенка (приходился Шэрон Стоун племянником) - у малыша отказали внутренние органы. Его долгое время пытались спасти, но старания врачей не дали ожидаемого результата. 12 февраля Таша осталась одна.