Умер младший брат Шэрон Стоун
Умер младший брат Шэрон Стоун
Звезда «Основного инстинкта» Шэрон Стоун потеряла своего брата Патрика. Ее 57-летний родственник скончался 12 февраля, пишет TMZ. Вероятной причиной смерти мог стать внезапный сердечный приступ.
Не сообщается находился ли Патрик Стоун под наблюдением врачей и оказали ли ему медицинскую помощь в момент ухудшения самочувствия.
Отметим, это не первая трагедия в семье Шэрон Стоун за последнее время. Полтора года назад Патрик со своей женой Ташей потеряли 11-месячного ребенка (приходился Шэрон Стоун племянником) - у малыша отказали внутренние органы. Его долгое время пытались спасти, но старания врачей не дали ожидаемого результата. 12 февраля Таша осталась одна.
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