Пожар уничтожил дом в Табасалу. «Прохожие позвонили в дверь и сказали, что у нас горит крыша!»

В среду, 8 февраля, в таллиннском поселке Табасалу загорелся частный дом. Пожар начался с крыши дома, но жители, находившиеся внутри, об этом не знали. «У нас был сервис Nublu, но он заработал только тогда, когда большая часть пожара уже была потушена», – рассказала хозяйка. По данным спасательной службы, причиной возгорания стал неправильный монтаж системы отопления, пишет Elu24.