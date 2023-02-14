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Пожар уничтожил дом в Табасалу. «Прохожие позвонили в дверь и сказали, что у нас горит крыша!»

Крислин Метсанурм
, репортер
Пожар уничтожил дом в Табасалу. «Прохожие позвонили в дверь и сказали, что у нас горит крыша!»
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«Моральная поддержка очень сильная, мы всем очень благодарны!»
«Моральная поддержка очень сильная, мы всем очень благодарны!» Фото: Erakogu

В среду, 8 февраля, в таллиннском поселке Табасалу загорелся частный дом. Пожар начался с крыши дома, но жители, находившиеся внутри, об этом не знали. «У нас был сервис Nublu, но он заработал только тогда, когда большая часть пожара уже была потушена», – рассказала хозяйка. По данным спасательной службы, причиной возгорания стал неправильный монтаж системы отопления, пишет Elu24.

По словам хозяйки дома Трийн, возгорание началось на крыше рядом с дымоходом. «Стены стоят, но дом непригоден для проживания, потому что дом поврежден дымом и водой», – говорит она, добавляя, что дом состоит из нескольких частей. «В старой части все комнаты в дыму, а туалет полностью разрушен».

Трийн отмечает, что муниципалитет здорово помог им в этой ситуации. «Нам дали квартиру, чтобы мы могли где-нибудь поселиться», – говорит она. Друзья и соседи также оказали большую помощь семье. «Сейчас у нас все есть, и мы даже смогли вынести одежду из дома!»

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