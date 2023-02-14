В среду, 8 февраля, в таллиннском поселке Табасалу загорелся частный дом. Пожар начался с крыши дома, но жители, находившиеся внутри, об этом не знали. «У нас был сервис Nublu, но он заработал только тогда, когда большая часть пожара уже была потушена», – рассказала хозяйка. По данным спасательной службы, причиной возгорания стал неправильный монтаж системы отопления, пишет Elu24.
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Пожар уничтожил дом в Табасалу. «Прохожие позвонили в дверь и сказали, что у нас горит крыша!»
Пожар уничтожил дом в Табасалу. «Прохожие позвонили в дверь и сказали, что у нас горит крыша!»
По словам хозяйки дома Трийн, возгорание началось на крыше рядом с дымоходом. «Стены стоят, но дом непригоден для проживания, потому что дом поврежден дымом и водой», – говорит она, добавляя, что дом состоит из нескольких частей. «В старой части все комнаты в дыму, а туалет полностью разрушен».