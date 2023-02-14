СМОТРИ ⟩ Неожиданно: в центре Таллинна спешащих на работу и учебу обнимал цыпленок

Утром в День святого Валентина спешащих на работу и учебу обнимал милейший цыпленок. В центре Таллинна прошла акция «Обними цыпленка» (Kallista kana), во время которой большой талисман цыпленка раздавал объятия по случаю Дня всех влюбленных и друзей.

Акция «Обними цыпленка». Фото: Nähtamatud Loomad

Зоозащитная организация Nähtamatud Loomad порадовала таллиннцев теплыми объятиями и раздачей листовок, цель которых – привлечь внимание к проблемам содержания кур в клетках.

Объятия по случаю Дня всех влюбленных. Фото: Nähtamatud Loomad

«Куры – чувствительные птицы и прекрасные компаньоны. Как и наш цыпленок», – сказала Мари-Лийс Яйк, руководитель кампании по защите кур. «К сожалению, около 80% эстонских кур-несушек содержатся в узких проволочных клетках, в которых нет возможности вести себя специфично своему виду. Согласно опросу общественного мнения Kantar Emor, проведенному в январе, 77% жителей Эстонии не поддерживают жестокое содержание кур в клетках», – добавила Яйк.

В ходе эмоциональной кампании организация по защите животных Nähatmatud Loomad предложила прохожим стать друзьями кур. Самый простой способ поддержать их – отдать предпочтение яйцам кур, не содержащихся в клетках. Любой, кто хочет протянуть руку помощи, может сделать это ЗДЕСЬ.

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