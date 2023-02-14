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ЧИТАТЕЛЬ В ШОКЕ! ⟩ Что с ней? Внешний вид и поведение эстонской модели Кармен Касс в центре Таллинна удивили прохожего

Limon.ee
Что с ней? Внешний вид и поведение эстонской модели Кармен Касс в центре Таллинна удивили прохожего
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Кармен Касс.
Кармен Касс. Фото: Viappy / Shutterstock.com

«Она сунула два пальца в рот и свистнула, вызывая такси», – описывает читатель редакции Elu24, заметивший всемирно известную топ-модель Кармен Касс (44) в центре Таллинна рядом с площадью Вабадузе. 

В День святого Валентина около полудня внимательный читатель заметил в центре Таллинна Кармен Касс со спутником. Кто этот мужчина на фото – редакции неизвестно. Они пытались поймать такси. Поведение и внешний вид парочки вызывают множество вопросов. Свое желание воспользоваться услугами такси супермодель выразила особенно нетрадиционным для Эстонии способом.

«Она сунула два пальца в рот и свистнула на проезжавшее мимо такси Bolt», – говорит читатель, приславший фото редакции Elu24, который очень удивился, увидев необычное по эстонским меркам зрелище. «Но в некотором смысле это очень круто, она кажется сильной женщиной».

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