«Она сунула два пальца в рот и свистнула, вызывая такси», – описывает читатель редакции Elu24, заметивший всемирно известную топ-модель Кармен Касс (44) в центре Таллинна рядом с площадью Вабадузе.
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ЧИТАТЕЛЬ В ШОКЕ! ⟩ Что с ней? Внешний вид и поведение эстонской модели Кармен Касс в центре Таллинна удивили прохожего
Что с ней? Внешний вид и поведение эстонской модели Кармен Касс в центре Таллинна удивили прохожего
В День святого Валентина около полудня внимательный читатель заметил в центре Таллинна Кармен Касс со спутником. Кто этот мужчина на фото – редакции неизвестно. Они пытались поймать такси. Поведение и внешний вид парочки вызывают множество вопросов. Свое желание воспользоваться услугами такси супермодель выразила особенно нетрадиционным для Эстонии способом.
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