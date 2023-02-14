СМОТРИ ⟩ Очаровательная таллиннская певица Анна Curly оригинально поздравила страну с Днем Валентина!

В самый романтичный день в году – 14 февраля – эстонская певица Анна Curly представила на суд зрителей и слушателей клип на замечательную песню «Зимняя сказка», которая состоялась на ее Youtube-канале.
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«Зимняя сказка» – это песня о самом главном – о любви! К себе, близким и всему окружающему. О том, чтобы почаще позволять себе созерцать, отдыхать, находиться в потоке, смотреть на мир глазами ребёнка,
– сказано в описании к видео.
Кстати, съемки видео проходили в Мустамяэском культурном центре «Кая», а также в лесу и на тропе здоровья Харку.
Смотри клип и слушай песню!
Анна Curly (Анна Виноградова) – певица, композитор, педагог, руководитель ретро джазового музыкального коллектива Anna Curly Swing Band, финалист второго сезона развлекательной программы ETV+ «Народ поёт» (2020).