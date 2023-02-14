КАК РАНЬШЕ ⟩ Россияне нашли лазейку и свободно ездят в Финляндию

В Нейдене, на финско-норвежской границе, автомобили с российскими номерами и гражданами РФ в них пересекают границу почти каждый день, чтобы съездить за покупками. Покупатели приезжают из России через Норвегию в Финляндию. Такое путешествие совершенно законно, поскольку, пройдя норвежский пограничный пункт Стурскуг и добравшись до Финляндии, эти путешественники имеют право передвигаться по всей Шенгенской зоне, сообщает yle.fi.

Для Финляндии, которая закрыла свою границу с Россией для туристов, отменила визы и новые не выдает, ситуация становится всё более абсурдной. Финляндия также ввела санкции на товары, которые нельзя экспортировать в Россию. Санкции ЕС в отношении России включают запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, то есть товаров стоимостью более 300 евро.

Яри Кекяле, управляющий магазином Nord1 Market в Нейдене, заявил, что они больше не будут продавать оформлять россиянам такс-фри.

«Мы приняли это решение прошлой весной. Этим шагом мы показываем, что не хотим поддерживать войну России в Украине», - пояснил владелец магазина.

По словам владельца магазина Юха-Матти Лиаса, российские покупатели приходят в магазин с готовыми списками покупок. Они покупают большое количество шоколада, сыра и кофе. Уличная обувь Kuoma также очень популярна. Однако стоимость покупок не должна превышать 300 евро, чтобы не превысить таможенные ограничения.