Популярный психолог Сатья огрел сумкой по голове женщину на своем психологическом семинаре

Так, на видео запечатлено, как Сатья Дас (Сергей Яковлев – настоящее имя специалиста, – прим. «СтарХита»), набравший более 2,6 миллиона аудитории на YouTube и большое количество последователей, ударил по голове слушательницу лекции ее же сумкой. По мнению большинства, психолог поступил правильно.

О случившемся рассказала свидетельница происходящего. «На воскресном семинаре вышел инцидент: Сатья не выдержал и ударил экзальтированную даму ее же сумкой по голове и ударил бы еще, если его не подвинули бы в сторону. Чтобы втащить девушке, которая к тому же пришла на вечер с мужчиной, лектору понадобилось пять минут. Она кричала с места, отвечала едкой репликой на его замечания. Была попытка ее вывести, к слову, ее мужчина вышел в холл и ждал. Стоял за дверью и слушал, как его женщину называет сумасшедшей весь зал. Высокая семейная психология была продемонстрирована новгородской публике нынче», – написала Анна Попова.

Другая женщина подтвердила слова очевидицы. «Дама – полнейший неадекват. Орала матом, вопила, не давала никому и слова сказать, охраны не было, Сатья несколько раз пытался с ней поговорить, даже приобнимал и успокаивал, отводил в сторону, она его пинала и затыкала ему рот, унижала при полном зале. Люди были в шоке. Ее несколько раз пытались вывести из зала Сатья и несколько мужчин, но с ней просто невозможно было сладить», – удивилась комментаторша.