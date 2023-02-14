Недавно Сатья Дас провел семинар в Великом Новгороде. В ходе мероприятия у коуча произошел конфликт с одной из слушательниц. Сейчас общественность активно обсуждает, что же на самом деле случилось на лекции, пишет Starhit.
Популярный психолог Сатья огрел сумкой по голове женщину на своем психологическом семинаре
Так, на видео запечатлено, как Сатья Дас (Сергей Яковлев – настоящее имя специалиста, – прим. «СтарХита»), набравший более 2,6 миллиона аудитории на YouTube и большое количество последователей, ударил по голове слушательницу лекции ее же сумкой. По мнению большинства, психолог поступил правильно.
О случившемся рассказала свидетельница происходящего. «На воскресном семинаре вышел инцидент: Сатья не выдержал и ударил экзальтированную даму ее же сумкой по голове и ударил бы еще, если его не подвинули бы в сторону. Чтобы втащить девушке, которая к тому же пришла на вечер с мужчиной, лектору понадобилось пять минут. Она кричала с места, отвечала едкой репликой на его замечания. Была попытка ее вывести, к слову, ее мужчина вышел в холл и ждал. Стоял за дверью и слушал, как его женщину называет сумасшедшей весь зал. Высокая семейная психология была продемонстрирована новгородской публике нынче», – написала Анна Попова.
Другая женщина подтвердила слова очевидицы. «Дама – полнейший неадекват. Орала матом, вопила, не давала никому и слова сказать, охраны не было, Сатья несколько раз пытался с ней поговорить, даже приобнимал и успокаивал, отводил в сторону, она его пинала и затыкала ему рот, унижала при полном зале. Люди были в шоке. Ее несколько раз пытались вывести из зала Сатья и несколько мужчин, но с ней просто невозможно было сладить», – удивилась комментаторша.
Однако некоторые пользователи Сети уверены, что рукоприкладства можно было избежать. «Неприятная ситуация, но бить – не вариант. Лучше бы стакан воды в лицо холодной ей плюхнул, может, отпустило бы»; «Психологу бы род деятельности сменить», – подчеркнули они.