Группа исследователей под руководством Марит Каук-Куусик, профессора Таллиннского технологического университета, разрабатывает гибкие солнечные панели, которые можно интегрировать в одежду.
БУДУЩЕЕ РЯДОМ ⟩ Умная эстонка разрабатывает солнечные батареи, которые можно интегрировать в одежду
«Наша исследовательская группа работает над созданием фотоэлектрических материалов. Эти материалы являются экологически чистыми и состоят из элементов, широко распространенных в земной коре, а главное, относительно дешевых», - сказала исследователь.
«Недавно мы изучали материалы под названием кестериты, и эффективность устройств на основе этих материалов уже достигла 10 процентов, что является одним из текущих мировых рекордов», - добавила она.
Из солнечных панелей, представленных сейчас на рынке, 95 процентов составляют кремниевые панели, КПД которых составляет около 20 процентов. Однако производство кремния стоит дорого, пишет BNS.
«Все вокруг требует энергии: когда мы выходим на улицу и надеваем датчики, измеряющие параметры нашего здоровья или слушаем музыку через наушники», - говорит Каук-Куусик.
Выходом из этой ситуации могло бы стать покрытие нашей одежды, хотя бы частичное, гибкими легкими солнечными панелями. Это позволило бы всем нам потреблять больше солнечной энергии в любое время, в любом месте и гораздо дешевле, добавила она.