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«С вас сто долларов!»: сын Пугачевой и Галкина удачно проделал цирковой трюк, сам того не ожидая

Limon.ee
«С вас сто долларов!»: сын Пугачевой и Галкина удачно проделал цирковой трюк, сам того не ожидая
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Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Sergei Karpukhin

Российский шоумен Максим Галкин на своей странице в Instagram 14 февраля опубликовал ролик с участием своих детей, девятилетних Лизы и Гарри.

«Хоть и случайная победа, а сколько радости!» – написал Галкин в Instagram.

В ролике Лиза попыталась подбросить две наполненные водой пластиковые бутылки, чтобы они, прокрутившись в воздухе, приземлились на дно.

Мама детей, жена Галкина, российская певица Алла Пугачева комментировала происходящее за кадром.

«Жду результата. Циркачи знаешь, сколько лет занимаются, чтобы всегда получалось?» – сказала она.

Из трех попыток проделать трюк Лизе не удалось ни разу. У Гарри получилось с первого раза.

«С вас сто долларов!» – закричал он и стал прыгать на диване от радости, написал Gordon.ua

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