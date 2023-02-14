«С вас сто долларов!»: сын Пугачевой и Галкина удачно проделал цирковой трюк, сам того не ожидая

«Хоть и случайная победа, а сколько радости!» – написал Галкин в Instagram.

В ролике Лиза попыталась подбросить две наполненные водой пластиковые бутылки, чтобы они, прокрутившись в воздухе, приземлились на дно.

Мама детей, жена Галкина, российская певица Алла Пугачева комментировала происходящее за кадром.

«Жду результата. Циркачи знаешь, сколько лет занимаются, чтобы всегда получалось?» – сказала она.

Из трех попыток проделать трюк Лизе не удалось ни разу. У Гарри получилось с первого раза.