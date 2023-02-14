Российский шоумен Максим Галкин на своей странице в Instagram 14 февраля опубликовал ролик с участием своих детей, девятилетних Лизы и Гарри.
«С вас сто долларов!»: сын Пугачевой и Галкина удачно проделал цирковой трюк, сам того не ожидая
«С вас сто долларов!»: сын Пугачевой и Галкина удачно проделал цирковой трюк, сам того не ожидая
«Хоть и случайная победа, а сколько радости!» – написал Галкин в Instagram.
В ролике Лиза попыталась подбросить две наполненные водой пластиковые бутылки, чтобы они, прокрутившись в воздухе, приземлились на дно.
Мама детей, жена Галкина, российская певица Алла Пугачева комментировала происходящее за кадром.
«Жду результата. Циркачи знаешь, сколько лет занимаются, чтобы всегда получалось?» – сказала она.
Из трех попыток проделать трюк Лизе не удалось ни разу. У Гарри получилось с первого раза.
«С вас сто долларов!» – закричал он и стал прыгать на диване от радости, написал Gordon.ua
Ключевые слова