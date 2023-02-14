ГАЛЕРЕЯ ⟩ С эстонским юморком и перчинкой: таллиннцам показали новую отечественную комедию «Дачники»

«Дачники» – это летняя комедия, полная подлинной страсти и заразительного юмора. Легендарный сюжет, разворачивающийся на лоне потрясающей природы острова Муху, смело перенесен в наши дни, потому что время не властно над тем, насколько метко Смуул описывает полярные типы людей.

Режиссер Эрго Кульд доволен реакцией публики: «Первый показ фильма для большой аудитории всегда заставляет немного понервничать, но, если полный людей зал, смеясь, вытирает слезы, съемочная группа может быть спокойна».

В фильме снялись: Кайре Вилгатс, Меэлис Ряммельд, Маарья Якобсон, Аго Андерсон, Кристель Эллинг, Пяэру Оя, Лаури Небель, Адиле Таска и Роберт Кляйн.

Показы в избранных кинотеатрах пройдут с 14 февраля. В Тарту премьера состоится 16 февраля, в Пярну – 17 февраля и в Курессааре – 18 февраля. Фильм появится в кинотеатрах по всей Эстонии с 17 февраля.

Подробности сюжета:

Поскольку улов оставляет желать лучшего, рыбак Эрни решает сдать комнаты дачникам на время празднования Иванова дня. Это отличный план, но похоже, что госпожа София, ее супруг Йохан, их сын Джуниор, красавица Эрна (сестра Софии) и ее кавалер Иво, бизнесмен, прибывшие на живописный хутор на Муху, доставят хозяевам немало хлопот. Эрни и его жене Лайне с первого взгляда становится ясно, что просто с этой компанией не будет.

Столичные дачники преисполнены чувства собственной важности и требуют особого обращения, но под этим глянцевым фасадом таятся щекотливые секреты, которые один за другим раскрываются по ходу скандала.

Хуторяне, невольно втянутые в ссоры городских «господ», с изумлением обнаруживают, что и в их собственной жизни есть, на что пожаловаться. Чем ближе к Ивановой ночи, тем больше интриг и смешнее недоразумения, а вместе с грандиозным костром на празднике вспыхивают уже с трудом сдерживаемые страсти.

Роли в фильме исполнили: Кайре Вилгатс, Меэлис Ряммельд, Пяэру Оя, Аго Андерсон, Маарья Якобсон, Кристель Эллинг, Лаури Небель, Аделе Таска, Роберт Клейн и другие.

Съемки фильма «Дачники» профинансировали: Postimees, Kanal 2, Saarte Filmifond, Liviko, Alexela, Autoforte, DHL, Hartwall, Rannarootsi, Valio, Karja Pagar, Baron Rosen, Motohobi, Oitme Puhkemaja и Sassimaja.